Назначен глава нового управления в Алматинской области

По данным акимата, данное управление создано 11 марта этого года в соответствии с поручением Главы государства по усилению системы защиты детей.

Даулет Шайтурсын родился в 1988 году. Окончил Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата по специальности «Казахский язык и литература», а также университет «Туран» по специальности «Менеджмент».

Трудовую деятельность начал в 2008 году помощником директора ТОО «КызылордаОтын». В разные годы занимал должности первого заместителя директора и директора ТОО «АБК-Құрылыс», главного администратора Кызылординской областной филармонии, инспектора аппарата акима области, начальника отдела организационно-контрольной работы АО «СПК «Байконур», специалиста Кызылординского государственного университета имени Коркыт Ата, главного специалиста и главного инспектора аппарата акима города Алматы, руководителя аппарата акима Жетысуского района, заместителя акима района.

До марта прошлого года занимал должности руководителя управления по развитию языков Алматинской области и заместителя руководителя аппарата акима области, затем работал региональным инспектором Аппарата Правительства Республики Казахстан.