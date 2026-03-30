    12:10, 30 Март 2026 | GMT +5

    Назначен глава нового управления в Алматинской области

    Даулет Шайтурсын назначен руководителем управления по защите прав детей Алматинской области, передает агентство Kazinform.

    Фото: almobl_akimdigi / instagram

    По данным акимата, данное управление создано 11 марта этого года в соответствии с поручением Главы государства по усилению системы защиты детей.

    Даулет Шайтурсын родился в 1988 году. Окончил Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата по специальности «Казахский язык и литература», а также университет «Туран» по специальности «Менеджмент».

    Трудовую деятельность начал в 2008 году помощником директора ТОО «КызылордаОтын». В разные годы занимал должности первого заместителя директора и директора ТОО «АБК-Құрылыс», главного администратора Кызылординской областной филармонии, инспектора аппарата акима области, начальника отдела организационно-контрольной работы АО «СПК «Байконур», специалиста Кызылординского государственного университета имени Коркыт Ата, главного специалиста и главного инспектора аппарата акима города Алматы, руководителя аппарата акима Жетысуского района, заместителя акима района.

    До марта прошлого года занимал должности руководителя управления по развитию языков Алматинской области и заместителя руководителя аппарата акима области, затем работал региональным инспектором Аппарата Правительства Республики Казахстан.

    Еламан Турысбеков
