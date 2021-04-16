Назначен директор Туркестанского музыкально-драматического театра

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с приказом руководителя «Отдела культуры и развития языков» акимата города Туркестан Копбасарова Айнур Сайлаубаевна назначена директором Туркестанского музыкально-драматического театра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города Туркестан.

Айнур Сайлаубаевна родилась 7 февраля 1975 года. В 1990-1995 годах училась в Жамбылском педагогическом институте по специальности филология. В 1995-1996 годах получила степень магистра в Казахском национальном университете имени аль-Фараби, в 1996-1999 годах - аспирантуру.- 1999 г. кандидат филологических наук (тема: образность лирических стихотворений Абая и его художественная природа в переводе на русский язык);

- 1999 г. Академия гражданской авиации, преподаватель кафедры;

- 2000 г. преподаватель кафедры теории художественного перевода и литературного творчества КазНУ им. Аль-Фараби;

- 2000-2010 г. главный редактор, продюсер, автор многих проектов телеканала «Хабар»;

- Генеральный продюсер и креативный директор ТОО «А + а Idea fabric» с 2010 года;

- Член попечительского совета «Bolashak Charity»;

- Фильмография: фильм «Я тебя люблю» и сериал «Армандастар»;

- Кавалер ордена «Курмет»;

- Награждена благодарственным письмом Первого Президента Республики Казахстан.

Кроме того, она является официальным правообладателем ряда объектов интеллектуальной собственности, автором сценариев церемоний открытия и закрытия, таких как 28-я Всемирная зимняя Универсиада 2017 года. Генеральный продюсер, режиссер и автор идеи спектакля «Фариза» в Москве. Сегодня в ходе заседания Рашид Абатович, представил директора театра и пожелал ей успехов и плодотворной работы, подчеркнув важность театра в жизни города. Кроме того, после собрания они посетили драматический театр, где аким города ознакомил нового директора с рабочим местом.