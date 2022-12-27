Назначен аким Сауранского района Туркестанской области

27 Декабря 2022, 09:51

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК и районным маслихатом, распоряжением акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды акимом Сауранского района назначен Усенбаев Галымжан Карабаевич. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Возглавлявший с 2021 года Сауранский район Рысбеков Гани Курмашович освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Аким области представил активу района нового акима, пожелал ему успехов в работе и дал ряд поручений.

«Сейчас результат нужно показывать не словами, а конкретным делом. В первую очередь не должна быть допущена коррупция, негативно влияющая на развитие общества. Если возникнут коррупционные факты, какой бы аким ни был сильный, он уйдет с работы. Пора служить стране, объединяться, меняться. Тех, кто работает на госслужбе, должен волновать вопрос: что мы оставим нашим потомкам? Сауранский район, расположенный вдоль дороги «Западная Европа - Западный Китай», имеет очень высокий потенциал. Есть возможность развивать сельское хозяйство, предпринимательство, привлекать инвестиции. В следующем году будут предоставлены льготные кредиты сельскому хозяйству. В районе построят школы. Поэтому поручаю новому акиму относиться к работе ответственно. Вы знаете направления, мы готовы поддержать предложения и полезные для населения инициативы. Мы все на госслужбе временно. Давайте будем служить стране и развивать наш священный регион», - сказал Дархан Сатыбалды.

Усенбаев Галымжан Карабаевич родился 11 сентября 1972 года в Шымкенте. Образование - высшее. Окончил Жамбылский технологический институт легкой и пищевой промышленности, Южно-Казахстанский открытый университет. Специальности: «Машины и аппараты легкой промышленности», «Финансы».

С 1998 по 2001 годы работал ведущим специалистом в департаменте индустрии, транспорта и торговли ЮКО.

В 2001-2002 годах был исполняющим обязанности ведущего специалиста, ведущим специалистом накопительно-аналитического отдела департамента индустрии ЮКО.

С 2002 по 2005 годы работал главным специалистом в отделе тяжелой промышленности и строительной индустрии департамента энергетики и коммунального хозяйства ЮКО, в отделе торговли департамента индустрии и торговли ЮКО.

С 2005 по 2007 годы руководил отделами развития внутренней и внешней торговли, предпринимательской и инновационной деятельности и организации города Шымкента.

С 2007 по 2020 годы - главный инспектор организационно-инспекторского отдела аппарата акима ЮКО, заместитель акима Ордабасинского района.

С 2020 года работал заместителем акима города Кентау.

Фото: facebook.com/ontustik.gov.kz