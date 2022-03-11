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Назначен аким Кентау

Редактор:  
Ринат Дусумов
11 Марта 2022, 12:56
Назначен аким Кентау

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Туркестанской области Умирзака Шукеева по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и депутатами маслихата Кентау на должность акима города Кентау назначен Рашид Аюпов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Глава региона пожелал успехов новому акиму и поручил активизировать работу в социально-экономической сфере для повышения благосостояния населения.

Также Умирзак Шукеев обязал нового градоначальника уделять особое внимание своевременному и эффективному выполнению поставленных задач Главы государства.

Аким области особенно подчеркнул, что население Кентау составляет более 100 тыс человек, именно поэтому на акима города возложена большая ответственность.

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Рашид Аюпов родился в 1981 году в Кентау. С июля 2019 года по 2021 год занимал должность акима Туркестана. До назначения акимом Кентау занимал должность заместителем акима Туркестанской области.

Распоряжением акима области бывший аким Кентау освобожден от занимаемой должности.

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