Назначать специального менеджера по каждому случаю нарушения прав детей будут в Казахстане

По каждому выявленному случаю в регионах закрепят кейс-менеджера из числа органов опеки и попечительства.

— Для индивидуального сопровождения каждого ребенка в органах опеки будет введена должность кейс-менеджера. Для педагогов-психологов и социальных педагогов вводятся новые требования, предусматривающие обязательное ежегодное повышение квалификации. Кроме того, для специалистов органов опеки ежегодно будет выделяться 200 образовательных грантов, — подчеркнула спикер.

Кейс-менеджеры будут отвечать за сопровождение каждого случая нарушения прав ребенка до его полного завершения.

В обязанности кейс-менеджеров войдут:

координация работы органов образования, социальной защиты, здравоохранения, правоохранительных и психологических служб;

разработка и реализация индивидуального плана помощи ребенку;

организация медицинской, психологической, педагогической, социальной и правовой поддержки;

контроль исполнения принятых решений и мер защиты.

Ранее сообщалось, что в Казахстане создадут единую цифровую платформу психологической диагностики детей.