    19:23, 05 Февраль 2026 | GMT +5

    Назначать специального менеджера по каждому случаю нарушения прав детей будут в Казахстане

    В регионах страны внедрят институт кейс-менеджеров, которые будут обеспечивать персональное сопровождение ребенка при нарушении его прав. Об этом сообщила вице-министр просвещения Шынар Акпарова на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Детские кружки, рисование, дети
    Фото: Агибай Аяпберегнов / Kazinform

    По каждому выявленному случаю в регионах закрепят кейс-менеджера из числа органов опеки и попечительства.

    — Для индивидуального сопровождения каждого ребенка в органах опеки будет введена должность кейс-менеджера. Для педагогов-психологов и социальных педагогов вводятся новые требования, предусматривающие обязательное ежегодное повышение квалификации. Кроме того, для специалистов органов опеки ежегодно будет выделяться 200 образовательных грантов, — подчеркнула спикер.

    Кейс-менеджеры будут отвечать за сопровождение каждого случая нарушения прав ребенка до его полного завершения.

    В обязанности кейс-менеджеров войдут:

    • координация работы органов образования, социальной защиты, здравоохранения, правоохранительных и психологических служб;
    • разработка и реализация индивидуального плана помощи ребенку;
    • организация медицинской, психологической, педагогической, социальной и правовой поддержки;
    • контроль исполнения принятых решений и мер защиты.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане создадут единую цифровую платформу психологической диагностики детей.

