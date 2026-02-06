Назначать специального менеджера по каждому случаю нарушения прав детей будут в Казахстане
В регионах страны внедрят институт кейс-менеджеров, которые будут обеспечивать персональное сопровождение ребенка при нарушении его прав. Об этом сообщила вице-министр просвещения Шынар Акпарова на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.
По каждому выявленному случаю в регионах закрепят кейс-менеджера из числа органов опеки и попечительства.
— Для индивидуального сопровождения каждого ребенка в органах опеки будет введена должность кейс-менеджера. Для педагогов-психологов и социальных педагогов вводятся новые требования, предусматривающие обязательное ежегодное повышение квалификации. Кроме того, для специалистов органов опеки ежегодно будет выделяться 200 образовательных грантов, — подчеркнула спикер.
Кейс-менеджеры будут отвечать за сопровождение каждого случая нарушения прав ребенка до его полного завершения.
В обязанности кейс-менеджеров войдут:
- координация работы органов образования, социальной защиты, здравоохранения, правоохранительных и психологических служб;
- разработка и реализация индивидуального плана помощи ребенку;
- организация медицинской, психологической, педагогической, социальной и правовой поддержки;
- контроль исполнения принятых решений и мер защиты.
Ранее сообщалось, что в Казахстане создадут единую цифровую платформу психологической диагностики детей.