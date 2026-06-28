Назипа Кулжанова: женщина, стоявшая у истоков казахской журналистики

28 июня в Казахстане отмечается профессиональный праздник работников средств массовой информации. В связи с этим решили рассказать о женщине, которая стояла у истоков отечественной журналистики, — Назипе Кулжановой.

Назипа Кулжанова вошла в историю как одна из первых казахских журналисток, однако ее вклад в развитие общества значительно шире. Она была педагогом, просветителем, этнографом, переводчиком и активной участницей общественной жизни начала XX века.

По словам PhD, ассистент-профессора Алматинского технологического университета Малики Шашаевой, Назипа Кулжанова сыграла важную роль в формировании общественного сознания казахских женщин.

— Назипа Кулжанова — самая первая журналистка, этнограф, ученый, педагог и основательница этнопедагогики. Именно она заложила фундамент первых женских движений среди казашек. Она также была активным членом движения «Алаш». В большинстве случаев мы говорим о ней только как о журналисте или члене движения «Алаш». Но наследие, которое она оставила, гораздо масштабнее, — отмечает ученый.

Фото из личного архива М. Шашаевой

Продолжательница идей Ыбырая Алтынсарина

Назипа Кулжанова получила образование в Торгайском регионе, а позже училась в русско-казахской гимназии в Костанае. Исследователи чаще всего считают ее продолжательницей идей Ыбырая Алтынсарина и относят к числу деятелей, продолживших его просветительский путь. Она обучалась в училище, открытом самим Ыбыраем Алтынсариным. После окончания учебы вместе со своим супругом Нургали Кулжановым она занималась просветительской деятельностью в Семее, выступая за ликвидацию неграмотности и развитие светского образования среди казахских детей.

По мнению Малики Шашаевой, педагогические труды Назипы Кулжановой были важны не только для ее эпохи, но остаются значимыми и для сегодняшнего дня.

Главными трудами Назипы Кулжановой в области педагогики являются книги «Мектептен бұрынғы тәрбие» («Дошкольное воспитание»), написанная в 1923 году, и «Ана мен бала тәрбиесі» («Воспитание матери и ребенка»), увидевшая свет в 1927 году.

— В первой половине ХХ века трудов, посвященных подобным темам, практически не существовало. Назипа Кулжанова стала одной из первых, кто написал работу в данном направлении. В своих трудах она не просто изучала зарубежный опыт, но и умело адаптировала его к особенностям казахского общества, — говорит исследователь.

Книга Назипы Кулжановой «Мектептен бұрынғы тәрбие» была написана как методический труд. Она вышла в свет по заказу отдела воспитания Комиссариата просвещения Казахстана и Ахмета Байтурсынова, который лично написал к ней предисловие.

— Первая глава книги называется «Күллі жер жүзінде» («Во всем мире»). В ней приводится в пример система детских садов зарубежных стран. Рассказывается о том, что в Италии детям предоставляется все необходимые развивающие материалы и школьные принадлежности, в Швейцарии разрабатываются специальные программы обучения в соответствии с возрастными особенностями детей, а в Шотландии каждый раз при приходе в детский сад и уходе из него дети поют групповые песни. Следовательно, это не просто методическая книга, это труд, за которым стоит большая исследовательская работа, — пояснила ассистент-профессор Малика Шашаева.

А в книге «Ана мен бала тәрбиесі» Назипа Кулжанова изучила труды зарубежных врачей и изложила их, адаптировав под казахский менталитет. В книге даны советы касательно ухода за матерью, здоровья ребенка, гигиены и питания. Все это послужило одним из важных трудов того времени, направленных на снижение детской смертности и уменьшение количества смертей среди матерей.

— Несмотря на то, что у Назипы Кулжановой не было специального медицинского образования, ценность этого труда огромна. Еще в ту эпоху Ахмет Байтурсынов дал этим книгам высокую оценку. Труд « Мектептен бұрынғы тәрбие» он назвал уникальным произведением, аналогов которому ранее не было в Казахстане. И в настоящее время в отечественной педагогике эти труды оцениваются очень высоко. Назипа Кулжанова признана первой женщиной-педагогом-исследователем среди казашек, основоположником науки о дошкольном воспитании и личностью, внесшей огромный вклад в развитие казахской этнопедагогики, — говорит ученый.

Архивное фото

Одна из первых ласточек казахской журналистики

Приходу казахских женщин в журналистику в первой половине ХХ века способствовала казахская интеллигенция того времени. Такие деятели, как Ахмет Байтурсынов, Алихан Бокейханов, Миржакып Дулатов, Сакен Сейфуллин, открывали периодические издания «Қазақ», «Айқап», «Еңбекші қазақ», «Қызыл Қазақстан» и начали привлекать к этой работе казахских девушек. Одной из них была Назипа Кулжанова. Она публиковала статьи в таких изданиях, как «Қазақ», «Қызыл Қазақстан», «Теңдік», поднимая вопросы казахских женщин.

В 1914 году Кулжанова от имени казахских женщин поздравила газету «Казах» с первой годовщиной со дня основания.

В 1923 году в журнале «Қызыл Қазақстан» была опубликована ее статья «Жалпы әйел мейрамы» («Общий женский праздник»).

— В 1922 году в журнале «Қызыл Қазақстан» она опубликовала статью «Октябрь төңкерісі және қазақ әйелі» (Октябрь и казахская женщина). Эту статью можно назвать одной из самых смелых работ того времени, написанных в феминистском направлении. В этой статье Назипа пишет следующее: «В былые времена, когда казахский народ никому не подчинялся, сам определял свою судьбу и свободно кочевал со скотом по широкой сахаре, казахские женщины были свободными, сильными и умели быть настоящими соратниками мужчин в жизненной борьбе. В самые трудные моменты именно женщины давали мудрые советы и находили выход». В статье она критикует то, что под влиянием политики того времени положение казахских девушек ухудшилось, и распространились такие традиции, как выдача девушек замуж против их воли и сватовство детей в колыбели. В статье проведен глубокий анализ положения казахских девушек того периода и истоков женского неравноправия. Можно заметить, что ее гражданская позиция и политические взгляды были полностью сформированы, — говорит Малика Шашаева.

По словам ученого, ее взгляды также нашли отражение в статье «Қазақ әйелдеріне» («Казахским женщинам»), опубликованной в газете «Теңдік». Она призывала женщин получать образование, участвовать в общественной жизни и не бояться открыто выражать собственное мнение.

В 1927 году в журнале «Қызыл Қазақстан» вышла ее статья «Ақын Шолпан». Эта статья была посвящена ее давней подруге, участнице женского движения, поэтессе Шолпан Иманбаевой, которая скончалась в возрасте 23 лет. Позже Назипа собрала стихи Шолпан и издала их большой книгой.

Кроме того, в 1925 году в журнале «Қызыл Қазақстан» был опубликован ее рассказ «Маржан». В этом художественном произведении наглядно показана тяжелая судьба казахской женщины того времени. Через описание трагических этапов жизни Маржан автор привлекает внимание к реалиям того времени.

Назипа и деятели «Алаш»

По мнению ученого, росту гражданской активности Назипы Кулжановой в первую очередь способствовало положение казахских девушек того времени. Если в ранние периоды они могли свободно выражать свое мнение и играли значимую роль в обществе, то в первой четверти ХХ века одним из самых острых социальных вопросов стало женское неравноправие.

— Даже сама Назипа Кулжанова в свое время стала жертвой подобной ситуации. Ее отец хотел выдать ее замуж. Однако, когда за невестой приехали, Назипа выступила против этого, обратилась с жалобой к российскому прокурору, и в казахской истории впервые состоялось судебное заседание, связанное с выдачей девушки замуж против ее воли. Это стало одним из событий, вызвавших огромный общественный резонанс в тот период. То есть Назипа Кулжанова уже тогда не подчинилась судьбе, а сумела сделать первый шаг в борьбе за собственную жизнь, — говорит ученый.

На формирование политической активности Назипы Кулжановой огромное влияние оказали ее связи с такими представителями казахской интеллигенции, как Ахмет Байтурсынов, Алихан Бокейханов, Миржакип Дулатов. Можно сказать, что у истоков казахского феминизма стояли именно интеллектуалы «Алаш». Ведь казахская интеллигенция проявляла особую активность в решении вопросов женского неравенства. Это способствовало формированию женского движения в первой четверти ХХ века.

В 1917 году на повестке дня съездов, проходивших по инициативе интеллигенции «Алаш», рассматривался вопрос обучения казахских девушек. Первый съезд открыл Алихан Бокейханов. Одним из вопросов повестки дня стала необходимость предоставления светского образования казахским девушкам наряду с мальчиками.

В том же году на съезде в Семее Назипа Кулжанова выступила с докладом о положении казахских женщин того времени, подняв вопрос о необходимости отмены калыма и многоженства. Ее мнения поддержал и Ахмет Байтурсынов, который отметил необходимость установления брачного возраста для казахских девушек в 16 лет, для юношей — в 18 лет, чтобы женщины вступали в брак только по согласию, а также чтобы родственники до седьмого колена не вступали в браки между собой.

Кроме того, когда Ахмет Байтурсынов в 1909 году был заключен в тюрьму, Назипа Кулжанова специально приезжала из Каркаралинска, привозила ему еду и доставляла письма и известия. Ахмет Байтурсынов также посвятил Назипе строки стихотворения под названием «Н.Қ. ханымға» (Госпоже Н.К.).

Султанмахмут Торайгыров тоже посвятил Назипе поэтические строки. А сам Жусипбек Аймаутов писал о Назипе в журнале «Айқап» следующее: «Имя госпожи Назипы должно быть вписано в летопись как имя одной из тех казахских женщин, что преданно служили на благо нации», давая ей высочайшую оценку.

Одна из первых популяризаторов наследия Абая

Значительный вклад Назипа Кулжанова внесла и в развитие казахской культуры. В Семее она вместе со своим супругом Нургали Кулжановым долгое время работала в Русском географическом обществе. Уже в тот период она начала собирать казахские традиции, литературные произведения и исследовать их как этнограф.

В 1914 году в Семее она организовала «Литературный вечер, посвященный 10-летию со дня смерти Абая Кунанбаева», широко популяризируя наследие поэта. На этом вечере она выступила с докладом на русском языке на тему «Жизнь и поэтический путь Абая», а также перевела его стихи на русский язык и опубликовала их. Свой доклад она завершила словами: «Казахская степь, родившая Абая, породит еще немало таких же, а, возможно, и еще более великих мудрецов, как Абай».

— Если обратить внимание на деятельность Назипы Кулжановой, мы заметим, что она всегда шла в авангарде. Она всегда стояла у истоков новых начинаний. Этот вечер, посвященный Абаю, относится к числу таких благородных дел. В этом вечере принимали участие такие выдающиеся личности, как Мухтар Ауэзов, Каныш Сатпаев, Сапаргали Бегалин. Средства, собранные в конце вечера, она не оставила себе, а направила на помощь казахской молодежи, обучавшейся в таких городах, как Петербург, Казань, Томск, Омск, — рассказывает Малика Шашаева.

Назипа Кулжанова не только переводила стихи Абая на русский язык. Вместе с тем она получила признание как один из первых переводчиков, переложивших произведения таких русских писателей, как Лев Толстой и Владимир Короленко, на казахский язык.

— Абай — это духовное богатство нации, философ, просветитель. Кроме того, в начале ХХ века проблема безграмотности в Казахстане стояла очень остро. Поэтому, с целью пробуждения народа и его духовного воодушевления, Назипа Кулжанова уделяла особое значение популяризации наследия Абая, — пояснила ученый.

Кроме того, Назипа Кулжанова принимала участие в сборе и популяризации произведений Шакарима Кудайбердиулы.

— К сожалению, вопрос ее деятельности по сбору и подготовке к печати произведений Шакарима изучен гораздо меньше. На это есть несколько причин. Во-первых, наследие Шакарима после 30-х годов долгое время находилось под запретом. Значительная часть архивных документов поздно вошла в научный оборот. Во-вторых, редакторская деятельность Назипы Кулжановой не рассматривалась на монографическом уровне. В 2003 году ученая Гульжан Карибжанова защитила кандидатскую диссертацию по теме Назипы Кулжановой в Институте истории и этнологии имени Шокана Уалиханова. Она отмечала, что из-за того, что личный архив Назипы Кулжановой еще не полностью вошел в научный оборот, всестороннее изучение ее исторической личности пока остается невозможным. Поэтому, думаю, работа в этом направлении еще продолжится, — говорит Малика Шашаева.

Наследие, которое еще предстоит изучить

Несмотря на значительный вклад Назипы Кулжановой в развитие казахской культуры и науки, многие страницы ее биографии и деятельности до сих пор остаются малоизученными.

По словам Малики Шашаевой, ряд рукописей и архивных документов все еще не введена в научный оборот.

Известно, что многие статьи Назипы Кулжановой были опубликованы на страницах периодической печати того времени. Кроме того, ее жалобы, написанные прокурору по вопросу калыма, хранятся в Центральном государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге.

Также имя Назипы Кулжановой встречается в материалах, связанных с движением «Алаш». Различные материалы и данные, касающиеся Назипы Кулжановой, хранятся в Центральном государственном архиве Республики Казахстан и в Архиве Президента РК.

Материалы же, касающиеся вечера в честь Абая Кунанбайулы, можно встретить в библиотеках и музеях Восточно-Казахстанской области.

— Однако наследие Назипы Кулжановой и след, которая она оставила в истории, несомненно, все еще требуют всестороннего изучения. Поэтому важно полноценно исследовать отечественные и зарубежные архивы. Существуют и сложности с доступом к архивным материалам, хранящимся в российских архивах, которые касаются периода голода и предшествующих ему годов, а также лет репрессий. Трудно сказать, что многие данные уже полностью вошли в научный оборот. Поэтому дальнейшее изучение ее наследия остается одной из актуальных задач отечественной науки, — заключила PhD Малика Шашаева.

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