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Назарбаев Интеллектуальную школу откроют в Жезказгане

28 Октября 2019 14:28
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Назарбаев Интеллектуальную школу откроют в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Назарбаев Интеллектуальную школу откроют в Жезказгане. Для этого уже получено необходимое разрешение, передает корреспондент МИА «Казнформ».

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Условия и качество обучения в новом учебном заведении будут такими же, как и в других подобных школах в крупнейших городах республики. Об этом на аппаратном совещании сообщил аким Карагандинской области Женис Касымбек. Назарбаев Интеллектуальная школа станет одним из шести учебных заведений, строительство которых запланировано в регионе в ближайшее время. Ещё две средние школы появятся в Караганде, остальные - в селе Теректы, в Шетском и Улытауском районах.

«Благодаря строительству новых школ количество учебных мест будет достаточным. Мы решим вопрос с загруженностью и трёхсменкой. Теперь нашей главной задачей станет массовый капитальный ремонт школьных зданий старше 30 лет. В Карагайлы в рамках проекта «Ауыл - ел бесігі» выделяется почти 500 млн тенге на ремонт здания. Такая же работа запланирована в Егиндыбулаке», - сказал Женис Касымбек.

Он также отметил необходимость создания условий для детей с особыми потребностями.

Глава региона поручил акимам городов и районов в течение недели предоставить полный список школ, которым необходим капитальный ремонт. А также составить дорожную карту с подсчётом затрат. Для того чтобы контролировать этот процесс и в будущем ход ремонта, Женис Касымбек поручил создать рабочие группы. В них войдут члены попечительских советов и представители неправительственных организаций.

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Ключевые слова: Карагандинская область, Образование, Строительство,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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