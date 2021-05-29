Найдены тела пропавших туристов в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Найдены тела двух пропавших в горах Туркестанской области, передает корреспондент МИА«Казинформ»

«При проведении непрекращающихся поисковых работ 29 мая в 00:30 ч. на реке Угам в воде обнаружено тело. Погибшим оказался участник пропавшей группы туристов в горах, 1999 года рождения. Тело второго туриста найдено сегодня в 3-х километрах от села Угам на реке Укам. Личность устанавливается», - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Тела на вертолете АО «Казавиаспас» МИ-171 отправлены в г. Шымкент.

Поиски остальных двух пропавших продолжаются. Наземные поиски ведутся спасателями, сотрудниками полиции, конным патрулем пограничной службы, работниками национального парка и родственниками пропавших. Также для поиска с воздуха задействованы два борта АО «Казавиаспас» МЧС РК.

По данному факту департаментом полиции Туркестанской области начато досудебное расследование. Назначены экспертизы, по результатам которых будет установлена причина смерти. Также следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, сообщение о пропаже 7 человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района на пульт 112 поступило 25 мая 2021 года в 18 часов 30 минут. 21 мая туристы в пешем порядке направились в ущелье «Сары-Айгыр» и должны были вернуться 24 мая. Трое из пропавших были найдены вчера.