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Найдены останки пропавшего после пожара на складах боеприпасов в Байзакском районе военнослужащего

1 Декабря 2022, 09:37
Найдены останки пропавшего после пожара на складах боеприпасов в Байзакском районе военнослужащего

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области найдены и идентифицированы останки командира пожарного расчета войсковой части 28349 младшего сержанта Бауыржана Даутбаева. Его поиски велись с 26 августа 2021 года, после пожара и взрывов на складах боеприпасов в Байзакском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Останки обнаружены в ходе поисковых работ военнослужащими воинской части. Молекулярно-генетическая экспертиза показала их принадлежность Бауыржану Даутбаеву. Анализы ДНК останков и кровных родственников без вести пропавшего военнослужащего полностью совпали.

В соответствии с действующим законодательством семье погибшего будут выплачены расходы на погребение, единовременная компенсация в размере пятилетнего денежного содержания по занимаемой должности.

Также предусмотрена выплата для приобретения жилья. Ее размер зависит от региона, где проходил службу военнослужащий, и количества членов семьи. Кроме того, будет оказана помощь в обучении и трудоустройстве детей погибшего, а также в решении других вопросов.

Личный состав Вооруженных сил выражает глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой.

Как сообщалось ранее, в августе 2021 года в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Число погибших при взрыве достигло 17 человек. Среди них сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, прокуратуры и военнослужащие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура в связи с взрывами на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области.

Фото: t.me/modgovkz


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