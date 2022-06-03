3 Июня 2022 16:42

Найдено тело утонувшего подростка в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Спасатели нашли тело подростка 2005 года рождения, который, приехав из Бейнеу, утонул во время плавания в море в районе «Солдатского пляжа» 2 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Как сообщили в ДЧС Мангистауской области, в море юноша вышел на специальной доске (SUP-board). Тело обнаружено в ста метрах от берега.

«В 8:35 утра на побережье Каспийского моря силами ДЧС обнаружен и извлечён труп гражданина 2005 года рождения, который 2 июня во время катания на доске для серфинга упал и утонул», - сообщил старший дознаватель управления по чрезвычайным ситуациям города Актау Есен Борашев.

Известно, что погибший подросток - житель посёлка Бейнеу.

Вчера, 2 июня, за один день в ДЧС поступило сразу два сообщения о тонущих подростках: двоих из трех ребят удалось спасти.