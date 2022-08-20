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Найдено тело упавшего в реку мальчика в Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
20 Августа 2022, 21:41
Найдено тело упавшего в реку мальчика в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Волонтеры сообщили, что в Алматинской области найдено тело упавшего в реку 11-летнего мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наши поиски завершены. Малыш найден, погиб», - проинформировали волонтеры lider.kz на странице в Instagram .

Ранее в ДЧС Алматинской области сообщили, что днем 18 августа в Каскеленском ущелье Карасайского района по своей неосторожности упал в реку Каскеленка мальчик 2011 года рождения. Он находился на отдыхе с семьей.

В поисках было задействовано около 80 человек, в том числе сотрудники ДЧС, РОСО, полиции, родственники, местное население и волонтеры.


Алматинская область   Происшествия   ДЧС   Вода  
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