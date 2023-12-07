Найдено тело пропавшего неделю назад мужчины в Алматы

Полицейские Алматы обнаружили тело без вести пропавшего 34-летнего мужчины, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в департаменте полиции города, в ходе оперативно-розыскных мероприятий найдено тело без вести пропавшего Тимура Попова, 1989 года рождения, который 29 ноября ушел из дома и не вернулся.

- Созданной поисковой группой оперативным путем был установлен маршрут передвижения гражданина Попова: он на такси доехал до города Талгара. Сегодня, 7 декабря, в 11:00 часов сотрудниками полиции было проведено обследование русла реки «Талгарка», что в 1,5 км от места подачи сигнала с телефона «SOS» своей супруге. В результате в воде обнаружено тело без вести пропавшего мужчины, - уточнили в пресс-службе ДП Алматы.

С целью установления точной причины смерти человека, назначены судебно-медицинская экспертиза. Другие обстоятельства устанавливаются.

Ранее волонтеры опубликовали фото мужчины в Instagram и объявили его в розыск. Сообщалось, что вечером 29 ноября Тимур Попов в результате семейного скандала вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.