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    12:16, 11 Май 2025 | GMT +5

    Найдено тело пропавшего 10 дней назад 6-летнего мальчика в Акмолинской области

    Тело ребенка было обнаружено спасателями в реке Нура на 10-й день поисков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    пропавший шестилетний ребенок в Акмолинской области
    Фото: ДП Акмолинской области

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, в поисках ребенка были задействованы силы и средства ДЧС Акмолинской, Карагандинской областей и города Астаны, а также полиция, МИО, местные жители и волонтеры.

    — К поискам ребенка были привлечены кинологическая служба, водолазы-спасатели и плавсредства. 10 мая силами ДЧС тело ребенка было найдено в реке Нура. Назначена судебно-медицинская экспертиза, — прокомментировал официальный представитель ДЧС региона Ерсаин Койшибаев.

    В пресс-службе департамента полиции региона напомнили, что заявление о безвестном исчезновении несовершеннолетнего поступило в отдел полиции 30 апреля.

    — На протяжении более 10 дней пропавшего ребенка искали сотрудники полиции, по чрезвычайным ситуациям, волонтеры и неравнодушные граждане. Сразу же после поступления заявления было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование продолжается, проводятся необходимые следственные мероприятия, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение, — добавили в ведомстве.

    Напомним, в Акмолинской области велись поиски пропавшего 6-летнего мальчика. В последний раз ребенка видели на берегу реки Нура.

    Теги:
    ДЧС Дети Регионы Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
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