Найдено тело пропавшего 10 дней назад 6-летнего мальчика в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, в поисках ребенка были задействованы силы и средства ДЧС Акмолинской, Карагандинской областей и города Астаны, а также полиция, МИО, местные жители и волонтеры.

— К поискам ребенка были привлечены кинологическая служба, водолазы-спасатели и плавсредства. 10 мая силами ДЧС тело ребенка было найдено в реке Нура. Назначена судебно-медицинская экспертиза, — прокомментировал официальный представитель ДЧС региона Ерсаин Койшибаев.

В пресс-службе департамента полиции региона напомнили, что заявление о безвестном исчезновении несовершеннолетнего поступило в отдел полиции 30 апреля.

— На протяжении более 10 дней пропавшего ребенка искали сотрудники полиции, по чрезвычайным ситуациям, волонтеры и неравнодушные граждане. Сразу же после поступления заявления было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование продолжается, проводятся необходимые следственные мероприятия, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение, — добавили в ведомстве.

Напомним, в Акмолинской области велись поиски пропавшего 6-летнего мальчика. В последний раз ребенка видели на берегу реки Нура.