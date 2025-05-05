Пятый день ищут пропавшего шестилетнего ребенка в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, заявление о пропаже шестилетнего Жандаулета Калмырза поступило в отдел полиции Коргалжынского района от местной жительницы еще 30 апреля 2025 года. По словам матери, ребенок вышел из дома около 19:00, но домой не вернулся.

— Согласно предварительной информации, в день исчезновения мальчика видели в районе реки Нуры, после чего его местонахождение остается неизвестным. К поисковым мероприятиям привлечены сотрудники полиции, отдела по чрезвычайным ситуациям, волонтеры и местные жители. Проверяются места предполагаемого исчезновения, в том числе прибрежная зона реки, — сообщили в ведомстве.

Ребенок худощавого телосложения, имеет темные волосы, карие глаза. В момент исчезновения был одет в оранжевую кофту, черное трико и коричневые кроссовки.

Вместе с тем, в пресс-службе ДЧС Акмолинской области сообщили, что на сегодняшний день в поисках ребенка задействованы 37 сотрудников личного состава ДЧС, 4 плавсредства и 6 единиц техники ведомства, 15 сотрудников полиции и 4 единицы техники ДП области, около 50 человек и пять плавсредств от МИО и населения, а также ОСО ДЧС Карагандинской области.

— Сотрудники полиции обращаются ко всем жителям с просьбой проявить внимательность и при наличии какой-либо информации о местонахождении Жандаулета незамедлительно сообщить по номеру 102 или обратиться в ближайший отдел полиции, — обратились к общественности полицейские.

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