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Найдено тело потерявшегося 13 дней назад мальчика в Алматинской области

27 Июля 2018 20:17 437
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Найдено тело потерявшегося 13 дней назад мальчика в Алматинской области

  АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах Жамбылского района найдено тело 7-летнего мальчика, которого разыскивали 13 дней, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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«27 июля в 17.40 минут полицейскими РОВД Жамбылского района в 8 км от поселка Ынтымак в горной местности обнаружено тело мальчика 2011 года рождения, который 14 июля потерялся в горах Жамбылского района Алматинской области.

В поисках были задействованы сотрудники полиции, ДЧС, МИО военнослужащие и местные жители», - сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

Напомним, 14 июля группа детей отправилась на джайлау «Кіші саз», находящееся в южной стороне над селом Ынтымак. В тот же вечер они сообщили, что самый младший из них, мальчик 2011 года рождения, уроженец Алматы, потерялся в горах.

 

 

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Ключевые слова: Происшествия, Алматинская область,
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Автор:

Асель Асанова

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