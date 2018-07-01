Найдено тело потерявшегося 13 дней назад мальчика в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах Жамбылского района найдено тело 7-летнего мальчика, которого разыскивали 13 дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«27 июля в 17.40 минут полицейскими РОВД Жамбылского района в 8 км от поселка Ынтымак в горной местности обнаружено тело мальчика 2011 года рождения, который 14 июля потерялся в горах Жамбылского района Алматинской области.

В поисках были задействованы сотрудники полиции, ДЧС, МИО военнослужащие и местные жители», - сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

Напомним, 14 июля группа детей отправилась на джайлау «Кіші саз», находящееся в южной стороне над селом Ынтымак. В тот же вечер они сообщили, что самый младший из них, мальчик 2011 года рождения, уроженец Алматы, потерялся в горах.