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    19:07, 30 Август 2021 | GMT +6

    Найдено тело еще одного человека на месте взрыва в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Найдено тело еще одного человека на месте взрыва в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    «Саперами Министерства обороны обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается.

    Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 15 человек. Среди погибших есть и сотрудники органов гражданской защиты», - проинформировали в ведомстве.

    Поиски пропавшего одного человека продолжаются.

    Напомним, 26 августа в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19:00 произошло возгорание возле одного из складов. Пожар и последующие взрывы склада боеприпасов инженерно-саперной бригады воинской части №28349 МО РК произошли в одном километре от села Кайнар и в 30-ти километрах от Тараза. Хронологию событий, начавшихся с возгорания на складе инженерных боеприпасов, представил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура в связи с взрывами на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области.

    Подробно о тушении пожара на складе в Жамбылской области рассказали в войсковой части.


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    для BELTA ДЧС МЧС Пожар Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Жамбылская область Главная для mail.ru Происшествия Взрыв
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