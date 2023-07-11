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Найдено тело альпиниста, упавшего с горы в Туркестанской области

Редактор:  
Зифа Хабирова
11 Июля 2023, 15:58
Найдено тело альпиниста, упавшего с горы в Туркестанской области Кадр из видео: t.me/qr_tjm

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Начат спуск тела пропавшего туриста в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

Сегодня силами спасателей ДЧС Туркестанской области на высоте около 3800 м над уровнем моря обнаружено тело пропавшего альпиниста.

«В настоящее время производится его спуск в пешем порядке. Спуск осложняется наличием снежного покрова, толщиной 20 см, рельеф местности - горный, скалистый», - сообщили в МЧС.

В поисково-спасательных работах задействованы спасатели оперативно-спасательного отряда Туркестанской области и профессиональные альпинисты Федерации альпинизма.


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