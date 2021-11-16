+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 429.99 EUR 492.25
RUB 5.94 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Найдено обгоревшее тело: костанайские полицейские задержали подозреваемых в убийстве

16 Ноября 2021 14:11
Поделиться:
Найдено обгоревшее тело: костанайские полицейские задержали подозреваемых в убийстве

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – По подозрению в убийстве мужчины житикаринскими полицейскими по горячим следам задержаны двое подозреваемых, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Новости по теме
Выстрелами в воздух пришлось останавливать подозреваемых в незаконной охоте в СКО
Алматинец использовал подложный госномер, чтобы не платить за парковку Крупный пожар произошел в одном из ангаров в Усть-Каменогорске Водитель «Nissan Sanny» погиб в ДТП после столкновения с автобусом «Паз» в Карагандинской области

14 ноября на пульт «102» отдела полиции Житикаринского района поступило сообщение от пожарных, что после тушения пожара в доме обнаружено тело неизвестного мужчины.

«На место выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили обгоревшее тело мужчины. Сотрудники установили личность погибшего. Им оказался 33-летний житель города Житикара. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что на теле имеются телесные повреждения, по степени тяжести опасные для жизни», - прокомментировали в полиции.

В ведомстве отметили, что другие данные досудебного расследования не разглашаются в соответствии со статей 201 УПК РК.


Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Происшествия   #Пожар  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
Выстрелами в воздух пришлось останавливать подозреваемых в незаконной охоте в СКО
Алматинец использовал подложный госномер, чтобы не платить за парковку
Крупный пожар произошел в одном из ангаров в Усть-Каменогорске
Водитель «Nissan Sanny» погиб в ДТП после столкновения с автобусом «Паз» в Карагандинской области
Популярное
1 Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
2 Подписано постановление о ревакцинации против КВИ в Казахстане
3 Оформлявший кредиты на казахстанцев серийный аферист задержан в Караганде
4 Полиция Алматы обратилась к жителям из-за интернет-мошенников
5 Двух замерзающих костанайцев в степи нашли спасатели
6 Астанчанин продал арендованную машину
Читайте также
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах Казахстана 16 ноября
Землетрясение произошло в 171 км от Алматы
Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
Подписано постановление о ревакцинации против КВИ в Казахстане
Оформлявший кредиты на казахстанцев серийный аферист задержан в Караганде
Полиция Алматы обратилась к жителям из-за интернет-мошенников
Двух замерзающих костанайцев в степи нашли спасатели
Астанчанин продал арендованную машину
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив