Найдено обгоревшее тело: костанайские полицейские задержали подозреваемых в убийстве

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – По подозрению в убийстве мужчины житикаринскими полицейскими по горячим следам задержаны двое подозреваемых, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

14 ноября на пульт «102» отдела полиции Житикаринского района поступило сообщение от пожарных, что после тушения пожара в доме обнаружено тело неизвестного мужчины.

«На место выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили обгоревшее тело мужчины. Сотрудники установили личность погибшего. Им оказался 33-летний житель города Житикара. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что на теле имеются телесные повреждения, по степени тяжести опасные для жизни», - прокомментировали в полиции.

В ведомстве отметили, что другие данные досудебного расследования не разглашаются в соответствии со статей 201 УПК РК.