Найденный в Шардаринском районе балбал передали в музей

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Найденная каменная скульптура находится в музее. На сегодня готовятся документы для включения в государственный список памятников истории и культуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Камень балбал, найденный на территории Шардаринского района, датируется І-ІІІ веками нашей эры. Считается, что древний памятник мог быть создан в честь знаменитого полководца того времени, так как на поверхности изображен военный головной убор.

Отметим, древнюю реликвию на своей земле обнаружила семья Торебековых. Камень был обнаружен при выпасе скота на месте Шекертобе, недалеко от Шардаринского водохранилища. Владелец крестьянского хозяйства передал каменную статую в музей. На территории, где была найдена ценная реликвия, могут быть проведены раскопки.

Балбал – вытесанная из цельного камня скульптура. Это небольшие скульптуры, выполненные в форме человеческих фигур и вкопанные в землю. Их можно встретить не только в Казахстане, но и в Южной Сибири, на Алтае, в Туве, Монголии. Считается, что балбал (еще одно название «оба тас» – надгробный камень) устанавливался на месте захоронения знатных людей и военачальников, служил своего рода погребальным памятником.