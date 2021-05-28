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    16:15, 28 Май 2021 | GMT +6

    Найденных в горах Туркестанской области троих туристов эвакуировали

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    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Найденные в Туркестанской области трое туристов успешно эвакуированы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    Напоминаем, сообщение о пропаже 7 человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района на пульт 112 поступило 25 мая в 18:30. 21 мая туристы направились в ущелье «Сары-Айгыр» и должны были вернуться 24 мая.

    Сегодня в ходе аэровизуального облета на вертолете «Казавиаспас» в Сайрам-Угамском ущелье найдены трое из семи пропавших.

    «Найденные три туриста успешно эвакуированы. Их состояние удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждаются. Двое из них - 1999 года рождения и один - 2000 года рождения. По их словам, три дня назад они разделились на две группы», - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

    Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области передали их родителям.

    Поиски остальных четверых пропавших продолжаются.



    Теги:
    МЧС Туркестанская область Происшествия, ЧС Другие государственные органы Главная Общество Происшествия
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