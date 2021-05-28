Найденных в горах Туркестанской области троих туристов эвакуировали

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Найденные в Туркестанской области трое туристов успешно эвакуированы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Напоминаем, сообщение о пропаже 7 человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района на пульт 112 поступило 25 мая в 18:30. 21 мая туристы направились в ущелье «Сары-Айгыр» и должны были вернуться 24 мая.

Сегодня в ходе аэровизуального облета на вертолете «Казавиаспас» в Сайрам-Угамском ущелье найдены трое из семи пропавших.

«Найденные три туриста успешно эвакуированы. Их состояние удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждаются. Двое из них - 1999 года рождения и один - 2000 года рождения. По их словам, три дня назад они разделились на две группы», - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области передали их родителям.

Поиски остальных четверых пропавших продолжаются.



