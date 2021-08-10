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Найденные на сакских могильниках ВКО артефакты представят в музее в Великобритании

10 Августа 2021 18:12
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Найденные на сакских могильниках ВКО артефакты представят в музее в Великобритании

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – 300 золотых артефактов, найденные в древних сакских могильниках Восточно-Казахстанской области, в сентябре впервые будут представлены в музее Фицуильяма в городе Кембридже (Великобритания), передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В пресс-службе акимата ВКО пояснили, что об этом 10 августа написали ВВС и еще несколько ведущих британских информационных сайтов.

«Золотые артефакты, принадлежащие древним воинам, которые были похоронены около 2700 лет назад, впервые будут показаны в Великобритании. Экспонаты из сакских могильников Восточно-Казахстанской области представят в музее Фицуильяма. Также будут представлены ювелирные изделия, конская упряжь и другие предметы. Исследователи изучают их, используя неинвазивную технологию», - сообщил BBC News.

Одна из престижных изданий - The Times отметило, что элементом, привлекающим внимание публики, станет некрополь юного лучника, а сокровища, найденные в трех сакских могильниках, будут представлены на всеобщее обозрение с 28 сентября.

Ежедневная газета Daily Mail пишет, что на выставке будут представлены свыше 300 артефактов, некоторые из них состоят из тысячи мелких деталей. Издание The Guardian., в свою очередь, отмечает, что на выставке помимо этого, представят самые яркие археологические открытия Казахстана за последние годы.

Ранее сообщалось о том, что аким ВКО посетил археологический комплекс Елеке Сазы и ознакомился с ходом археологических работ под руководством ученого Зейноллы Самашева. Затем на встрече с представителями интеллигенции области глава региона сообщил о том, что уникальные находки, обнаруженные в ходе раскопок урочища Елеке Сазы и храмового комплекса Ак-Баур, будут представлены на выставке в Лондоне.


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#Культура   #История Казахстана   #Великобритания  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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