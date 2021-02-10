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    13:57, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Найденного в Бескайнаре льва отказываются брать в зоопарке Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Льва из Бескайнара, который содержался в одном из крестьянских хозяйств, планируют передать в зоопарк Алматы. Однако там отказываются принять его из-за финансовых затрат. В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов призывают казахстанцев взять над животным шефство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пресс-секретарь Минэкологии Самал Ибраева на своей странице в Facebook обратилась к пользователям сети.

    «Нам важно теперь решить судьбу льва… Наша областная инспекция комитета лесного хозяйства и животного мира занимается решением вопроса о его размещении. На данном этапе известно, что льва готов принять только Шымкентский зоопарк. Мне бы хотелось, чтобы он был определен в Алматинском зоопарке. Однако тут возникла проблема: Алматинский зоопарк отказывается принять его из-за финансовых затрат. В первую очередь, сейчас жаль самого животного. Оно слишком одомашнено. Безусловно, диким животным место в дикой природе. Но наш красавец там не выживет. Поэтому очень важно его разместить в комфортное для него место, обеспечить ему уют. И теперь у меня большая просьба к вам. Возможно, среди вас есть тот, кто пожелает взять под патронаж нашего героя – обеспечить его питание в зоопарке Алматы? Хочется верить, что такие люди найдутся…», - написала она.

    На вопрос, почему нельзя оставить льва хозяевам, она ответила, что хозяева содержали хищника незаконно.

    «Закон не запрещает содержать экзотических животных. Но для этого у него должны быть все документы, разрешения на ввоз от СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения - прим.автора), животное должно закрепиться на учете в госорганах и нужно, чтобы у него были условия содержания. К сожалению, у хозяина вышеуказанных условий не было. Значит это против закона. Лев будет в руках специалистов, и будет перемещен в зоопарк, где о нем позаботятся», - уточнила Самал Ибраева.

    Напомним, 28-летний алматинец в поселке Бескайнар держал взрослого льва в крестьянском хозяйстве. Животное содержалось в вольере размером 5 на 10 метров.
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    Экология Алматы
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