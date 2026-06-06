Найденного на свалке младенца передадут в Дом ребенка в Актобе

Сейчас оформляются необходимые документы. Ребенок жив и здоров, его состояние оценивается как стабильное, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Актюбинской области, младенец пока находится в больнице.

— Сейчас идет оформление документов. После завершения всех процедур со стороны полиции ребенка передадут в Дом ребенка. Предварительно перевод планируется на середину следующей недели, — сообщили в управлении.

Напомним, в Актобе новорожденного обнаружили на свалке. Младенца заметили подростки, игравшие неподалеку, и сообщили взрослым.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении матери. Однако личность женщины, оставившей младенца, до сих пор не установлена.