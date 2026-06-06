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    Найденного на свалке младенца передадут в Дом ребенка в Актобе

    Сейчас оформляются необходимые документы. Ребенок жив и здоров, его состояние оценивается как стабильное, передает корреспондент агентства Kazinform.

    младенец
    Фото: pixabay

    Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Актюбинской области, младенец пока находится в больнице.

    — Сейчас идет оформление документов. После завершения всех процедур со стороны полиции ребенка передадут в Дом ребенка. Предварительно перевод планируется на середину следующей недели, — сообщили в управлении.

    Напомним, в Актобе новорожденного обнаружили на свалке. Младенца заметили подростки, игравшие неподалеку, и сообщили взрослым.

    Полиция возбудила уголовное дело в отношении матери. Однако личность женщины, оставившей младенца, до сих пор не установлена.

    Полиция Актобе Новорожденный Актюбинская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор