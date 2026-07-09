Найденного на мусорной свалке в Актобе младенца усыновили

Младенец по имени Батыр пробыл в детском доме «Үміт» всего несколько недель. Сразу после того, как сведения о нем были размещены на государственном портале по усыновлению, поступило заявление от желающих усыновить ребенка, передает корреспондент Kazinform.

Новорожденного, найденного в районе Тургындар Калашыгы в Актобе, сначала доставили в Городскую детскую больницу, где он проходил лечение. Затем, 10 июня, ребенка перевели в детский дом. После поступления в детский дом для мальчика по имени Батыр были оформлены все необходимые документы, после чего ему нашли усыновителей.

— Ребенок поступил в детский дом 10 июня. После этого было оформлено свидетельство о рождении, и данные о нем внесли в портал по усыновлению детей. Человек, подавший заявление на усыновление, приехал, увидел ребенка, познакомился с ним. Позже его заявление было удовлетворено в соответствии с законодательством. На прошлой неделе ребенка забрали, — сообщил главный врач детского дома «Үміт» Серик Айтукин.

Как сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области, биологическую мать ребенка пока найти не удалось. Ее розыскные мероприятия продолжаются.

Напомним, в мае этого года в Актобе рядом с мусорной свалкой был найден новорожденный ребенок. Вес младенца составлял 2900 граммов. Бригада скорой медицинской помощи доставила его в больницу.