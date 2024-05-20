Найдены новые звезды - ровесники Вселенной

Команда исследователей из Массачусетского технологического института обнаружила три самые старые звезды во Вселенной, которые пролегают в гало Млечного Пути. Это открытие сделали студенты, которые работали на основе данных, собранных с помощью одного из 6,5-метровых Магеллановых телескопов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как стало известно, осенью 2022 года профессор физики Массачусетского технологического института Анна Фребель начала вести новый курс, в рамках которого студенты изучали методы анализа древних звезд, образовавшихся вскоре после Большого взрыва, который произошел 13,8 млрд лет назад.

В то время Вселенная состояла в основном из водорода и гелия, а содержание других химических элементов, таких как стронций и барий, было очень низким. А в новых обнаруженных звездах содержание стронция, бария и других элементов, таких как железо, в них было очень низким по сравнению с нашим Солнцем. Более того, в одной звезде содержание железа и гелия было в десять тысяч раз меньше, чем в Солнце. Этот факт и определил древний возраст этих звезд.

Судя по результатам спектрального анализа, они образовались между 12 и 13 млрд лет назад - в эпоху, когда формировались самые первые галактики.

Мы попросили прокомментировать эту большую новость в области астрономии Любовь Шестакову, заведующую лабораторией физики звезд и туманностей Астрофизического института им Фесенкова.

- Сейчас идет накопление новых данных, которые, возможно, противоречат старым теориям, в частности теории Большого взрыва. Почему эти три звезды, о которых идет речь, считаются старыми? Выяснилось, что эти три звезды вращаются по орбитам, отличным от остальных звезд диска Млечного Пути, и содержат мало стронция и бария, а только легкие элементы - водород и гелий. То есть, это звезды низкой металличности, которые существовали до Большого взрыва. Новые же звезды образуются с содержанием тяжелых металлов. Также на периферии Млечного пути найдены крупные галактики, что тоже может привнести изменения в теорию Большого взрыва. То есть, резюмируя, скажу, что накопление новых данных приводит к новым теориям. А новые, обнаруженные звезды вполне могут быть ровесниками нашей Вселенной, - сказала Любовь Шестакова.

По мнению астрофизиков, до Большого взрыва не было пространства и времени, плотность вещества стремилась к бесконечности. Такое состояние получило в физике название «сингулярности». Таким образом, 13,7 млрд лет тому назад наша Вселенная находилась в состоянии сингулярности, из которого ее вывел Большой взрыв.

Фото: NASA, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA); Acknowledgment: J. Gallagher (University of Wisconsin), M. Mountain (STScI) and P. Puxley (National Science Foundation)

Теория большого взрыва гласит, что изначальное излучение высокой энергии, разлетаясь в разные стороны, объединялось в такие структуры как звезды, галактики и скопления галактик.

Так, около 14 млрд лет назад в результате слияния огромных облаков газа и пыли под воздействием гравитации появился Млечный Путь. Со временем появились две характерные структуры - сначала огромное сферическое «гало», а потом - плотный яркий диск.

По оценкам астрономов, наша собственная галактика «Млечный Путь» может включать в себя до 200 млрд обычных звезд, а около 75% из них практически в два-три раза менее массивны, чем наша центральная звезда - Солнце.

Фото: freepik.com

Интересно, что самая старая звезда Вселенной была обнаружена в Млечном пути. Возраст старейшей звезды нашей галактики составляет 13,8 млн лет, и ее обозначение в международной классификации – SMSS J160540.18–144323.1.

Три новые звезды в гало галактики Млечный Путь, открытые недавно американскими исследователями, пополняют этот список.