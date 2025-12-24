Найдена ранее не публиковавшаяся фотография Магжана Жумабаева

Как сообщила директор Северо-Казахстанского государственного архива Сауле Маликова, первый документ был найден в Узбекистане.

— В 1923 году поэт был вынужден уехать из Петропавловска в Ташкент. Там он был в составе научной комиссии, найден собственноручно написанный им документ. В состав комиссии входили Мухтар Ауэзов, Халел Досмухамедов. Поставив перед собой целью изучение истории Казахстана, они инициировали издание второго сборника стихов Абая Кунанбаева. Мы нашли соответствующие документы, — говорит Сауле Маликова.

Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

Второй документ связан с преподавательской карьерой Магжана Жумабаева.

— Недавно мы отметили 125-летний юбилей Смагула Садуакасова в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая в Алматы. Там прошла международная конференция. В ходе работы с зарубежными коллегами я нашла еще один ценный документ. Это ранее нигде не публиковавшаяся фотография Магжана. Он был сфотографирован в то время, когда преподавал в первом казахском вузе. Институт вначале открылся в Ташкенте, затем был перемещен в Алматы — это современный Казахский национальный педагогический университет имени Абая, — говорит С. Маликова.

Надписи на фотографии сделаны в основном арабским письмом, только в верхней части указано на русском языке, что это первые выпускники вуза.

Фото: Северо-Казахстанский государственный архив

— Первое полное название учебного заведения — Краевой киргизский (казахский) институт просвещения. Он был создан 1 октября 1920 года на базе педагогического училища. В те годы общая численнность студентов составляла 142 человека, из них 38 были приняты в новом учебном году. В те первые годы (1923) в этом вузе работал Халел Досмухамедов — он был преподавателем гигиены. Мухамеджан Тынышпаев — преподаватель математики. Какой предмет преподавал Магжан Жумабаев, не написано, — говорит директор Государственного архива.

По официальной информации университета, Казахский государственный университет был создан в марте 1928 года, вначале планировалось открыть педагогический факультет, сельскохозяйственный и медицинский факультеты.

Но поскольку в первую очередь требовались педагогические кадры для ликвидации безграмотности, вуз открылся в качестве педагогического. В первом вузе вначале был только один факультет, состоящий из физико-математического, естественнонаучного и лингвистико-педагогического отделов.

Фото: Северо-Казахстанский государственный архив

С 1930 года учебное заведение называлось Казахским педагогическим университетом, в 1935 году ему было присвоено имя Абая.

В институте преподавали как Санжар Асфендияров, Ахмет Байтурсынов, Сакен Сейфуллин, Халел Досмухамедов, Темирбек Жургенов. На фотоснимке можно видеть, что Магжан Жумабаев тоже был в первом ряду профессорско-преподавательского состава.

Напомним, в Петропавловске открылся первый в нашей стране научно-культурный хаб — «Центр Магжана». Центр размещается в здании памятника архитектуры XIX века республиканского значения, прошедшем масштабную реставрацию.