РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:45, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Найдена ранее не публиковавшаяся фотография Магжана Жумабаева

    Северо-Казахстанский государственный архив пополнился новыми документами, касающимися Магжана Жумабаева, передает корреспондент агентства Kazіnform.

    Найдена ранее не публиковавшаяся фотография Магжана Жумабаева
    Фото: Северо-Казахстанский государственный архив

    Как сообщила директор Северо-Казахстанского государственного архива Сауле Маликова, первый документ был найден в Узбекистане.

    — В 1923 году поэт был вынужден уехать из Петропавловска в Ташкент. Там он был в составе научной комиссии, найден собственноручно написанный им документ. В состав комиссии входили Мухтар Ауэзов, Халел Досмухамедов. Поставив перед собой целью изучение истории Казахстана, они инициировали издание второго сборника стихов Абая Кунанбаева. Мы нашли соответствующие документы, — говорит Сауле Маликова.

    Сауле Маликова
    Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

    Второй документ связан с преподавательской карьерой Магжана Жумабаева.

    — Недавно мы отметили 125-летний юбилей Смагула Садуакасова в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая в Алматы. Там прошла международная конференция. В ходе работы с зарубежными коллегами я нашла еще один ценный документ. Это ранее нигде не публиковавшаяся фотография Магжана. Он был сфотографирован в то время, когда преподавал в первом казахском вузе. Институт вначале открылся в Ташкенте, затем был перемещен в Алматы — это современный Казахский национальный педагогический университет имени Абая, — говорит С. Маликова.

    Надписи на фотографии сделаны в основном арабским письмом, только в верхней части указано на русском языке, что это первые выпускники вуза.

    Найдена ранее не публиковавшаяся фотография Магжана Жумабаева
    Фото: Северо-Казахстанский государственный архив

    — Первое полное название учебного заведения — Краевой киргизский (казахский) институт просвещения. Он был создан 1 октября 1920 года на базе педагогического училища. В те годы общая численнность студентов составляла 142 человека, из них 38 были приняты в новом учебном году. В те первые годы (1923) в этом вузе работал Халел Досмухамедов — он был преподавателем гигиены. Мухамеджан Тынышпаев — преподаватель математики. Какой предмет преподавал Магжан Жумабаев, не написано, — говорит директор Государственного архива.

    По официальной информации университета, Казахский государственный университет был создан в марте 1928 года, вначале планировалось открыть педагогический факультет, сельскохозяйственный и медицинский факультеты.

    Но поскольку в первую очередь требовались педагогические кадры для ликвидации безграмотности, вуз открылся в качестве педагогического. В первом вузе вначале был только один факультет, состоящий из физико-математического, естественнонаучного и лингвистико-педагогического отделов.

    Найдена ранее не публиковавшаяся фотография Магжана Жумабаева
    Фото: Северо-Казахстанский государственный архив

    С 1930 года учебное заведение называлось Казахским педагогическим университетом, в 1935 году ему было присвоено имя Абая.

    В институте преподавали как Санжар Асфендияров, Ахмет Байтурсынов, Сакен Сейфуллин, Халел Досмухамедов, Темирбек Жургенов. На фотоснимке можно видеть, что Магжан Жумабаев тоже был в первом ряду профессорско-преподавательского состава.

    Напомним, в Петропавловске открылся первый в нашей стране научно-культурный хаб — «Центр Магжана». Центр размещается в здании памятника архитектуры XIX века республиканского значения, прошедшем масштабную реставрацию.

    Теги:
    фото из истории Северо-Казахстанская область СКО Регионы Казахстана История Казахстана
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Сейчас читают