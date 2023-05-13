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Найдена пропавшая двухлетняя девочка в Кокшетау

Автор:  
Оксана Матасова
13 Мая 2023, 08:29
Найдена пропавшая двухлетняя девочка в Кокшетау Фото: пресс-служба департамента полиции Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Необычная ситуация произошла в Кокшетау. Здесь полицейским пришлось искать двухлетнюю девочку, которую, уходя на работу, отец оставил с соседом, а пенсионер в силу своего возраста забыл, куда она пропала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, инцидент произошел 11 мая. В центр оперативного управления полиции города Кокшетау поступило телефонное сообщение от жителя областного центра о том, что пропала его двухлетняя дочь.

«Мужчина пояснил, что, получив срочный вызов на работу, вынужден был оставить ребенка у хорошо знакомого соседа пожилого возраста, но, вернувшись, отец девочки узнал, что пенсионеру неизвестно ее местонахождение», - сообщили в ведомстве.

Полицейские выехали на место и незамедлительно начали поиски по факту исчезновения двухлетней малышки. Стражи порядка обошли всю близлежащую территорию, где предположительно могла находиться девочка. Вскоре участковые инспекторы отдела ювенальной полиции УП города Кокшетау Куат Кажимов и Нуртлеу Аманжол нашли девочку в одной из квартир этой же многоэтажки.

«Было установлено, что пожилой сосед около получаса погулял с девочкой во дворе. Позже, ввиду преклонного возраста, забыв, кто оставил ему ребенка, отвел двухлетнюю девочку знакомой пенсионерке и забыл об этом», - добавили в полиции.

В настоящее время ребенок передан родителям, с ними проведена профилактическая беседа.

Оксана Матасова.


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