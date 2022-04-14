Наводнения в ЮАР унесли жизни более 300 человек

ЙОХАННЕСБУРГ. КАЗИНФОРМ – Свыше 300 человек стали жертвами сильных наводнений в провинции Квазулу-Натал Южно-Африканской Республики, приведшим к массовым разрушениям, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Africa News.

Начавшиеся во вторник продолжительные проливные дожди привели к масштабным наводнениям, которые стали сильнейшими за последние 60 лет. В некоторых районах за один день выпало несколько месячных осадков, которые повлекли за собой оползни и разрушения.

«К вечеру 13 апреля нам сообщили, что число погибших в результате наводнения в провинции Квазулу-Натал возросло до 306 человек», - сообщила пресс-секретарь управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Нонала Ндлову. В ее офисе заявили, что число погибших стало одним из самых мрачных моментов в истории провинции.

В среду президент страны Сирил Рамафоса встретился с жителями одного из пригородов Дурбана, пострадавших от наводнения и оползней и пообещал помочь. Он назвал произошедшее «катастрофой огромных масштабов».

«Эта катастрофа является частью изменения климата. Это говорит нам о том, что изменение климата серьезно, оно уже здесь, — заявил Рамафоса. - Мы больше не можем откладывать то, что нам нужно сделать, и меры, которые мы должны принять для борьбы с изменением климата».

Между тем, существует мнение, что плохой дренаж и плохо построенные дома в низменных районах привели к такому количеству погибших, сообщает ВВС.

Мэр Дурбана Мксолиси Каунда отрицает, что в катастрофе виновен плохой дренаж, заявляя, что всему виной неожиданный масштаб наводнения.

У многих жителей провинции Квазулу-Натал погибли родственники, разрушены дома. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются, и не исключается, что число жертв может вырасти.

Вся провинция Квазулу-Натал объявлена зоной бедствия. Местным жителям, оставшимся без крова, пришлось бежать. Ситуация осложнена тем, что дороги и многие мосты оказались серьезно повреждены и разрушены. Так, часть важной автомагистрали N3, которая соединяет Дурбан с экономическим центром провинции Гаутенг, оказалась заблокирована.

Шторм вынудил самый важный порт Африки к югу от Сахары приостановить работу, поскольку сильно пострадала главная подъездная дорога. Грузовые контейнеры были разбросаны, смыты в горы металла. Участки других дорог были смыты, оставив в земле углубления размером больше, чем большие грузовики.

По сообщениям официальных лиц, ожидается, что число погибших будет продолжать расти по мере продолжения поисково-спасательных операций в провинции Квазулу-Натал.

Власти также предпринимают попытки восстановить электроснабжение значительной части провинции.

По словам генерала Рудзани Мапванья, спасательные работы Национальных сил обороны ЮАР были отложены, так как военно-воздушные силы также пострадали от наводнения. С его слов, уже в среду военные смогли развернуть персонал и вертолеты по всей провинции.

Как сообщается, начались поиски крокодилов, которых смыло во время наводнения из фермы рептилий, расположенной примерно в 40 км к северу от Дурбана.

По мнению ученых, непогода стала проявлением климатических изменений. Синоптики предсказывают, что в выходные дожди продолжатся. Метеорологическая служба ЮАР предупредила о продолжающихся ветрах и дождях, а также о риске продолжающихся наводнений в Квазулу-Натале и других провинциях в предстоящие выходные.