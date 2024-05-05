Наводнения и проливные дожди в Бразилии: погибли 56 человек

Сильнейшие наводнения и оползни, вызванные проливными дождями в Риу-Гранди-ду-Сул, самом южном штате Бразилии, унесли жизни по меньшей мере 56 человек. Еще 67 человек считаются пропавшими без вести, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC News.

После ураганов, которые обрушились на штат в прошлую субботу, свои дома были вынуждены покинуть около 25 тысяч жителей. По меньшей мере полмиллиона человек остались без электричества и чистой воды.

Более половины из 497 городов штата пострадали от урагана, в нескольких районах разрушены дороги и мосты.

Ураганы также привели к оползням и обрушению плотины гидроэлектростанции недалеко от города Бенту-Гонсалвеш, в результате чего погибли 30 человек. Вторая плотина в этом районе также находится под угрозой обрушения из-за повышения уровня воды.

В городе Порту-Алегри, столице региона, река Гуайба вышла из берегов, затопив улицы, некоторые кварталы ушли под воду. Международный аэропорт Порту-Алегри приостановил все рейсы на неопределенный период времени.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетил регион, пообещав помощь правительства.

Метеорологи прогнозируют, что в регионе пройдут новые дожди, поскольку через него движется холодный фронт.

Национальный институт метеорологии Бразилии объясняет увеличение интенсивности и частоты осадков климатическим феноменом Эль-Ниньо. Экстремальная погода была вызвана редким сочетанием температуры выше средних показателей, высокой влажности и сильного ветра.