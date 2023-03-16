Наводнение в Турции: каковы масштабы бедствия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Не успел турецкий народ оправиться после трагедии разрушительных землетрясений, как на страну обрушились сильные дожди, которые вызвали наводнение. Погибло по меньшей мере 14 человек, 5 пропали без вести. Каковы масштабы наводнения и что происходит в настоящее время, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».



Фото: Агентство Анадолу

В двух провинциях затоплены дома, больницы и предприятия

Сильные проливные дожди вызвали наводнение в двух провинциях на юго-востоке Турции. Недавно, 6 февраля в этом же районе страны произошло два разрушительных землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше. Согласно последним данным, в результате землетрясений погибло более 48 тысяч человек. Наводнение затопило палаточные городки, в которых были расселены выжившие в стихийном бедствии люди.

По данным турецкого Агентства по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями AFAD, сильные проливные дожди переросли в наводнение в Адыямане и Шанлыурфе.



Фото: twitter.com/Fatmaucarrrr

Сильные ливни во вторник привели к выходу из берегов рек в районе Адыяман Тут и в районе Доганшехир Малатьи. Сильнее всего пострадала Шанлыурфа, расположенная примерно в 50 километрах к северу от сирийской границы. Только за 24 часа в районе Тут провинции выпало 136 мм осадков, а в Шанлыурфе – 111 мм.

«Сильный дождь начался в районе землетрясения в 9 утра по местному времени во вторник. По состоянию на 4 часа утра по местному времени в среду этот дождь усилился в Шанлыурфе и Адыямане», – заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

В результате наводнений, согласно последним данным, погибло по меньшей мере 14 человек, 5 человек пропали без вести. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу объявил, что 12 человек погибли в Шанлыурфе и 2 человека в Адыямане. Поиски 5-ти человек продолжаются.







Фото: Агентство Анадолу

В этих городах затоплены жилые дома, больницы и некоторые предприятия. В городе Шанлыурфа водой залило подземный переход. В это время там находились люди. На месте происшествия людей искали водолазы. Спасатели с помощью веревки подняли мужчину из затопленного подземного перехода.

В Шанлыурфе также затоплено отделение интенсивной терапии в учебно-исследовательской больнице Эйюбие, пациенты переведены в другую больницу. В городе были отменены занятия в школах.

В Адиямане два человека утонули после того, как бурная вода смыла контейнерный дом, в котором жила семья выживших после землетрясения.

В районы бедствия были направлены спасатели, а также специальная техника для ликвидации последствий наводнения.

В Адыямане для проведения поисково-спасательных работ было задействовано в общей сложности 346 человек личного состава, включая 15 транспортных средств, 14 профессиональных водолазов и 140 сотрудников поисково-спасательной службы, сообщило AFAD 15 марта. В дополнение к строительной технике в регионе были развернуты десять вакуумных грузовиков, 50 мотопомпов и погружных насосов, а также шесть спасательных лодок.

В дополнение к строительной технике, уже находящейся в Шанлыурфе, было отправлено 270 единиц строительной техники, пять вакуумных грузовиков, 100 погружных насосов и мотопомпов, 25 водных лодок, 23 поисково-спасательных автомобиля, 17 профессиональных водолазов, в настоящее время в регионе работают 162 сотрудника поисково-спасательной службы. Поставки из других провинций продолжаются.



Фото: Агентство Анадолу



Государственная метеорологическая служба Турции (TSMS) опубликовала прогноз погоды на 14-20 марта и объявила оранжевый код для юго-восточного региона, недавно пострадавшего от землетрясений. В число провинций с оранжевым кодом, где возможен сильный ливень вошли провинции Адыяман, Диярбакыр, Элязыг, Малатья, Кахраманмараш, Мардин, Сивас, Шанлыурфа и Килис. AFAD заявило, что осадки будут особенно разрушительными в Шанлыурфе, Мардине, Газиантепе, Килисе и Кахраманмараше.

В августе 2021 года Турция пережила сильнейшее наводнение в северной части Черноморского региона. Наводнение затронуло несколько провинций, включая Кастамону, Синоп, Бартын и Самсун. Сильные дожди привели к внезапным наводнениям, оползням и разливу рек, что нанесло значительный ущерб инфраструктуре, домам и предприятиям.

По данным AFAD, по меньшей мере 82 человека погибли, десятки получили ранения. Тысячи людей были эвакуированы из своих домов, а многие другие остались без электричества и доступа к чистой воде. Тогда турецкое правительство начало широкомасштабную операцию по спасению и оказанию помощи при содействии военных и аварийных служб.