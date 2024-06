Наводнение в Германии: власти призывают жителей эвакуироваться

Mein Appell an alle Bürgerinnen und Bürger in den betroffenen Regionen: Achten Sie auf Warnmeldungen und Hinweise der Behörden, nehmen Sie diese Warnungen ernst! Die rechtzeitige Warnung kann Menschenleben retten. Danke an alle, die unermüdlich im Einsatz sind und helfen! https://t.co/q02Q1ASCWd