Наводнение в Германии: власти призывают жителей эвакуироваться

Власти Германии призвали жителей южной земли Бавария прислушаться к призывам об эвакуации, поскольку наводнение в некоторых районах продолжает усиливаться, передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.

Министр внутренних дел Нэнси Фезер призвала жителей «абсолютно серьезно относиться к любым предупреждениям», поступающим от спасателей, добавив, что их выполнение может спасти жизнь.

Mein Appell an alle Bürgerinnen und Bürger in den betroffenen Regionen: Achten Sie auf Warnmeldungen und Hinweise der Behörden, nehmen Sie diese Warnungen ernst! Die rechtzeitige Warnung kann Menschenleben retten. Danke an alle, die unermüdlich im Einsatz sind und helfen! https://t.co/q02Q1ASCWd — Nancy Faeser (@NancyFaeser) June 1, 2024

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер посетил один из пострадавших районов вблизи Аугсбурга, к северо-западу от Мюнхена, где многодневные проливные дожди вызвали сильный подъем воды.

— Ситуация постоянно меняется. На данный момент положение очень и очень серьезное, особенно в Швабском регионе вокруг Аугсбурга и Унтеральгау, например, в Гюнцбурге. Уровень воды продолжает расти, — сказал он.

По его словам, в пострадавших районах работают аварийные службы, наводнение нанесло «огромный» ущерб.

Районное управление в Фишахе выпустило распоряжение, в котором рекомендовало людям срочно покинуть свои дома и избегать подземных парковок и подвалов. Некоторых людей пришлось эвакуировать на вертолете.

Сотрудники Немецкого союза спасателей вывозили жителей на лодках, для перемещения людей использовались также тракторы.

На данный момент в шести округах объявлено чрезвычайное положение, и метеорологи предупреждают, что новые дожди и грозы еще впереди.

По другую сторону границы, в Швейцарии наблюдались похожие сцены: в месте, где река Мург впадает в Тур, вода буквально кипела. Власти говорят, что ее уровень в 20 раз превышает норму.

Федеральное правительство предупреждало, что в воскресенье ожидается новый подъем уровня воды, поскольку прогнозируются новые дожди.