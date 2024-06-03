Наводнение в Германии: погиб спасатель, есть пропавшие без вести

Ливни вызвали разрушительные наводнения на юге Германии. Известно об одной жертве. Без вести пропали 22-летний пожарный и женщина, у которой затопило погреб. Эвакуация затронула 3000 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.

Один из спасателей утонул во время эвакуации от наводнения жителей города Пфаффенхофен, на реке Ильм в южной Баварии. Он и трое его коллег находились на надувном катере, который перевернулся.

Поезд дальнего следования частично сошел с рельсов после того, как поздно вечером в субботу осел грунт под участком пути недалеко от города Швебиш-Гмунд, примерно в 50 километрах к востоку от Штутгарта. 185 пассажиров, находившихся на борту, не пострадали.

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn предупредил о масштабных отменах и задержках. Движение было нарушено, в том числе, на маршрутах из Мюнхена в Берлин, Штутгарт и швейцарский Цюрих.

Власти Германии призвали жителей южной земли Бавария прислушаться к призывам об эвакуации, поскольку наводнение в некоторых районах продолжает усиливаться.

Министр внутренних дел Нэнси Фезер призвала жителей «абсолютно серьезно относиться к любым предупреждениям», поступающим от спасателей, добавив, что их выполнение может спасти жизнь.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер посетил один из пострадавших районов вблизи Аугсбурга, к северо-западу от Мюнхена, где многодневные проливные дожди вызвали сильный подъем воды.

- Ситуация постоянно меняется. На данный момент положение очень и очень серьезное, особенно в Швабском регионе вокруг Аугсбурга и Унтеральгау, например, в Гюнцбурге. Уровень воды продолжает расти, - сказал он.

По его словам, в пострадавших районах работают аварийные службы, наводнение нанесло «огромный» ущерб.

Районное управление в Фишахе выпустило распоряжение, в котором рекомендовало людям срочно покинуть свои дома и избегать подземных парковок и подвалов. Некоторых людей пришлось эвакуировать на вертолете.

Сотрудники Немецкого союза спасателей вывозили жителей на лодках, для перемещения людей использовались также тракторы.

На данный момент в шести округах объявлено чрезвычайное положение, и метеорологи предупреждают, что новые дожди и грозы еще впереди.