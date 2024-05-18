РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:45, 18 Май 2024 | GMT +6

    Наводнение произошло на севере Италии

    Север Италии сталкивается с наводнениями
    Фото: ansa.it

    Штормы и проливные дожди оставили под водой многие части северной Италии, особенно пострадали города Падуя и Виченца, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным местных СМИ, рано утром в пятницу река Музон-деи-Сасси в районе Падуи вышла из берегов из-за сильного дождя. Службы экстренной помощи используют лодки для спасения людей из домов, а на кадрах с места происшествия видно, как по улицам плывут машины.

    Губернатор региона Венето охарактеризовал ночную погоду как «водяную бомбу». В Венето органы гражданской защиты объявили состояние красной тревоги до 14:00 по местному времени, где уровень воды поднялся после 70-миллиметрового дождя за 30 минут.

    Местный мэр Альберто Борсари написал в социальных сетях, что «многие улицы и подвалы были затоплены», а ситуация «действительно тяжелая».

    - К счастью, никто не пострадал, - добавил он.

    За один день в Милане выпало до 130 мм осадков, что привело к внезапным наводнениям.

    Местные наблюдатели рассказали, что такой интенсивности дождя в мае не фиксировалось уже более 170 лет.

    Теги:
    Италия Наводнение Европа Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!