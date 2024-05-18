Наводнение произошло на севере Италии

Штормы и проливные дожди оставили под водой многие части северной Италии, особенно пострадали города Падуя и Виченца, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным местных СМИ, рано утром в пятницу река Музон-деи-Сасси в районе Падуи вышла из берегов из-за сильного дождя. Службы экстренной помощи используют лодки для спасения людей из домов, а на кадрах с места происшествия видно, как по улицам плывут машины.

Губернатор региона Венето охарактеризовал ночную погоду как «водяную бомбу». В Венето органы гражданской защиты объявили состояние красной тревоги до 14:00 по местному времени, где уровень воды поднялся после 70-миллиметрового дождя за 30 минут.

Местный мэр Альберто Борсари написал в социальных сетях, что «многие улицы и подвалы были затоплены», а ситуация «действительно тяжелая».

- К счастью, никто не пострадал, - добавил он.

За один день в Милане выпало до 130 мм осадков, что привело к внезапным наводнениям.

Местные наблюдатели рассказали, что такой интенсивности дождя в мае не фиксировалось уже более 170 лет.