Наводнение обрушилось на Нью-Мексико: есть погибшие
Во вторник сильные дожди обрушились на штат Нью-Мексико и вызвали наводнение, передает агентство Kazinform со ссылкой на CBS News.
По словам местных властей, три человека погибли, еще несколько числятся пропавшими без вести. Но точное число пока неизвестно.
Около десятка дорог было перекрыто из-за обломков, и сейчас ведётся расчистка после спада воды.
Даниэль Силва из департамента внутренней безопасности и управления ЧС Нью-Мексико сообщила The Associated Press, что экстренные службы провели как минимум 85 спасательных операций.
На видео, размещённом жительницей поселка Руидосо Кейтлин Карпентер в соцсетях, видно, как бурная вода уносит дом по течению.
Flash floods in Ruidoso, New Mexico sent a home drifting down a fast-moving river on Tuesday.— CBS News (@CBSNews) July 9, 2025
According to the USGS's real-time data, water levels at the 30-mile-long Ruidoso River located about 150 miles southeast of Albuquerque were "extremely above" its historic daily… pic.twitter.com/yERzL7Eyj3
Ранее Трамп ввел режим ЧС в соседнем штате Техас из-за наводнения.
Как сообщает CBS News, по меньшей мере 110 человек погибли и десятки до сих пор числятся пропавшими без вести.