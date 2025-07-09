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    12:33, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Наводнение обрушилось на Нью-Мексико: есть погибшие

    Во вторник сильные дожди обрушились на штат Нью-Мексико и вызвали наводнение, передает агентство Kazinform со ссылкой на CBS News

    Наводнение обрушилось на Нью-Мексико: есть погибшие
    Фото: кадр из видео

    По словам местных властей, три человека погибли, еще несколько числятся пропавшими без вести. Но точное число пока неизвестно.

    Около десятка дорог было перекрыто из-за обломков, и сейчас ведётся расчистка после спада воды.

    Даниэль Силва из департамента внутренней безопасности и управления ЧС Нью-Мексико сообщила The Associated Press, что экстренные службы провели как минимум 85 спасательных операций.

    На видео, размещённом жительницей поселка Руидосо Кейтлин Карпентер в соцсетях, видно, как бурная вода уносит дом по течению.

    Ранее Трамп ввел режим ЧС в соседнем штате Техас из-за наводнения.

    Как сообщает CBS News, по меньшей мере 110 человек погибли и десятки до сих пор числятся пропавшими без вести. 

    Теги:
    Америка Наводнение В мире США
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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