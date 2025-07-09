Наводнение обрушилось на Нью-Мексико: есть погибшие

По словам местных властей, три человека погибли, еще несколько числятся пропавшими без вести. Но точное число пока неизвестно.

Около десятка дорог было перекрыто из-за обломков, и сейчас ведётся расчистка после спада воды.

Даниэль Силва из департамента внутренней безопасности и управления ЧС Нью-Мексико сообщила The Associated Press, что экстренные службы провели как минимум 85 спасательных операций.

На видео, размещённом жительницей поселка Руидосо Кейтлин Карпентер в соцсетях, видно, как бурная вода уносит дом по течению.

Flash floods in Ruidoso, New Mexico sent a home drifting down a fast-moving river on Tuesday.



According to the USGS's real-time data, water levels at the 30-mile-long Ruidoso River located about 150 miles southeast of Albuquerque were "extremely above" its historic daily… pic.twitter.com/yERzL7Eyj3 — CBS News (@CBSNews) July 9, 2025

Ранее Трамп ввел режим ЧС в соседнем штате Техас из-за наводнения.

Как сообщает CBS News, по меньшей мере 110 человек погибли и десятки до сих пор числятся пропавшими без вести.