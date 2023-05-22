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Наводнение на севере Италии нанесло урон местным фермерам

Автор:  
Арнур Рахимбеков
22 Мая 2023, 10:27
Наводнение на севере Италии нанесло урон местным фермерам Фото: ansa.it

РИМ. КАЗИНФОРМ - Недавнее наводнение в северо-восточной части итальянского региона Эмилия-Романья поставило под угрозу урожай фруктов местных фермеров в ближайшие четыре-пять лет, передает корреспондент МИА «Казинформ»со ссылкой на ANSA .

По информации ассоциации региональных фермеров Coldiretti, вода, затопившая сады, нанесла урон корням деревьев.

Это может привести к необходимости выкорчевывания до 15 млн растений в районе, известном как итальянская «фруктовая долина», где выращиваются абрикосы, персики, нектарины, сливы, яблоки, груши, киви и клубника.

В пострадавшем регионе Эмилия-Романья производится более 20% итальянских абрикосов и более 10% персиков и нектаринов.

Кроме того, необходима защита, обеспечение водой и едой для более чем 250 тысяч голов крупного рогатого скота, свиней, овец и коз в затопленных районах, где также есть около 400 птицефабрик и почти 45 тысяч пчелиных ульев.

Итальянские власти также отметили, что первоначальный мониторинг в провинциях Равенна, Римини и Форли-Чезена выявил тысячи мертвых и утонувших животных.

«Паводковые воды и оползни повредили теплицы, конюшни, машины и оборудование, а также сельскую инфраструктуру», - подчеркнули в объединении фермеров. «50 тысяч рабочих мест среди фермеров и работников в сельской местности, промышленности и перерабатывающих кооперативах» находятся под угрозой.


Происшествия   Сельское хозяйство   Италия   Наводнение  
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