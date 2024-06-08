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    11:00, 08 Июнь 2024 | GMT +6

    Наводнение в Венгрии: уровень воды в Дунае повысился

    Дунай, Будапешт
    Фото: Peter Lakatos/ MTI

    Пик наводнения в венгерской столице ожидают в субботу. Нижние набережные Буды и Пешта закрыты, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

    Наводнение затронуло все районы вдоль течения реки Дунай в Венгрии.

    В суббассейнах реки в Германии и Австрии не было значительных осадков, и хотя последний прогноз предсказывает больше дождей с воскресенья, это не окажет существенного влияния.

    — Ситуация такова, что в соответствии с прогнозом подъём воды в Дунае достигнет пика от Комарома до южной границы Венгрии. Самый высокий уровень воды в Будапеште ожидается в субботу, — рассказала пресс-секретарь Национального генерального управления водных ресурсов Габриэла Шиклош.

    Нижние набережные Буды и Пешта закрыты с вечера четверга. Обычно на выходные там ограничено движение автотранспорта, только пешеходы могут находиться на берегу, однако в эти субботу и воскресенье они будут недоступны для всех.

     

    Теги:
    Погода Климат Наводнение Европа Венгрия Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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