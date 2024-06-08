Наводнение в Венгрии: уровень воды в Дунае повысился

Пик наводнения в венгерской столице ожидают в субботу. Нижние набережные Буды и Пешта закрыты, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

Наводнение затронуло все районы вдоль течения реки Дунай в Венгрии.

В суббассейнах реки в Германии и Австрии не было значительных осадков, и хотя последний прогноз предсказывает больше дождей с воскресенья, это не окажет существенного влияния.

— Ситуация такова, что в соответствии с прогнозом подъём воды в Дунае достигнет пика от Комарома до южной границы Венгрии. Самый высокий уровень воды в Будапеште ожидается в субботу, — рассказала пресс-секретарь Национального генерального управления водных ресурсов Габриэла Шиклош.

Нижние набережные Буды и Пешта закрыты с вечера четверга. Обычно на выходные там ограничено движение автотранспорта, только пешеходы могут находиться на берегу, однако в эти субботу и воскресенье они будут недоступны для всех.