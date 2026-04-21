На высохшем дне Аральского моря сформировалась новая экосистема

По данным ученых, этот регион стал одной из крупнейших антропогенных пустынных территорий, где параллельно происходят глубокие изменения климата, почвенного покрова и биологического разнообразия.

Формирование новой пустыни стало результатом многолетнего обмеления Аральского моря. Вследствие этого более 60 тысяч квадратных километров бывших водно-болотных угодий были превращены в сушу, что привело к изменению экологических условий и сокращению ареалов водных видов.

На фоне этих процессов в регионе ведутся комплексные научные исследования орнитофауны. Работы выполняются Институтом зоологии Академии наук Республики Узбекистан в рамках прикладного проекта «Современное состояние орнитофауны Аралкума, адаптация видов к экологическим изменениям и меры охраны», реализуемого при поддержке Фонда финансирования науки и инноваций.

В ходе полевых исследований, проведенных в октябре–ноябре 2025 года на территории Муйнакского района Каракалпакстана, специалисты обследовали 68 участков, используя ГИС-технологии ArcGIS и маршрутные наблюдения общей протяженностью 140 километров.

По результатам работы на территории Аралкума выделено шесть типов биотопов, включая солончаковые, песчаные, каменистые и щебнистые, глинистые пустыни, возвышенности и чинки, а также водные участки. Каждый из них характеризуется различными условиями обитания птиц и уровнем биологического разнообразия.

Всего в пределах изученной территории зарегистрирован 91 вид птиц, относящийся к 12 отрядам и 26 семействам. Из них 13 видов включены в Красную книгу Узбекистана, а часть также входит в международные природоохранные списки IUCN, CITES и CMS.

Наибольшее видовое разнообразие отмечено в песчаных пустынных биотопах, сформировавшихся на границе с плато Устюрт. В то же время в солончаковых и глинистых участках зафиксирован минимальный уровень разнообразия.

Полученные данные, по оценке исследователей, имеют значение для дальнейшего мониторинга орнитофауны Аралкума, определения ключевых местообитаний птиц и разработки мер по сохранению биологического разнообразия региона.

В марте текущего года на заседании правления Международного фонда спасения Арала (МФСА) обсуждалась инициатива о возможном учреждении 26 марта как Международного дня Аральского моря.