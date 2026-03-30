26 марта может стать международным днем Аральского моря

Заместитель председателя исполнительного комитета международного фонда спасения Арала в Астане Серик Бекмаганбетов отметил, что встреча проходит на уровне заместителей Премьер-министров стран региона и является уже третьей за период председательства Казахстана.

По его словам, одним из вопросов повестки является принятие решения об установлении новой международной даты.

— Также мы планируем принятие решения об установлении 26 марта международным днем Аральского моря, рек Амударья и Сырдарья. Это очень символично: во-первых, в текущем месяце фонду исполняется 33 года; во-вторых, март богат на даты, связанные с водными ресурсами — в этот период отмечаются международный день водных ресурсов, международный день ледников, а также дни, посвященные рекам, например Дуная и Волги. Поэтому, если спустя 33 года со дня создания фонда будет принято такое решение, оно станет историческим, — отметил Бекмаганбетов.

Инициатива уже обсуждалась ранее.

— Этот вопрос рассматривался на предыдущем заседании правления фонда 10 октября прошлого года в Астане, тогда было принято решение доработать инициативу. Мы согласовали это со странами бассейна, и, если все пройдет успешно, надеемся, что сегодня члены правления — заместители Премьер-министров — поддержат это решение, — Серик Бекмаганбетов.

Ранее Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел встречу с членами правления Международного фонда спасения Арала.

Рассмотрены вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества в водной сфере, повышения эффективности деятельности Фонда, а также подготовки к заседанию Совета глав государств — учредителей МФСА, которое состоится 22 апреля текущего года в Астане.



