На въездах в центр Алматы появились дорожные знаки пилотного проекта LEZ

В Алматы началась установка дорожных знаков и информационных табличек в рамках пилотного проекта зоны с низким уровнем выбросов (LEZ), передает корреспондент агентства Kazinform.

Информационные конструкции размещаются на въездах в пилотную зону, расположенную в квадрате улиц Богенбай батыра — Желтоксан — Абая — Достык.

Всего в рамках проекта предусмотрена установка 134 дорожных знаков и информационных табличек. В их числе экологические дорожные знаки 5.50, обозначающие въезд в зону с низким уровнем выбросов, знаки 5.51, обозначающие выезд из зоны, а также информационные табло для участников дорожного движения.

Как отметили в «Алматы паркинг», установка знаков является частью технического пилотного этапа LEZ, который стартовал 28 апреля текущего года. На данном этапе никаких ограничений движения, штрафов или платы за въезд не предусмотрено.

Основная задача пилота — тестирование цифровой инфраструктуры, настройка систем учета транспортных потоков, а также сбор и анализ данных для оценки влияния транспорта на качество атмосферного воздуха.

По словам специалистов, пилотный режим позволит проверить работу цифровых сервисов, информационных систем и механизмов администрирования до принятия дальнейших решений по развитию проекта.

Напомним, технический пилотный период продлится до 31 декабря 2026 года. В течение этого времени движение транспорта на территории зоны осуществляется в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что водители, зарегистрированные в приложении «Парковки Алматы», начнут получать push-уведомления при въезде в зону с низким уровнем выбросов (LEZ).

Напомним, в конце 2025 года в городе были приняты новые Правила охраны атмосферного воздуха.

Ранее заместитель акима Алмасхан Сматлаев сообщал, что в 2024 году в мегаполисе было зафиксировано 189 тысяч тонн загрязняющих веществ, из которых 112 тысяч тонн, или около 60%, приходится на автотранспорт.