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Навести порядок на рынке «Алтын Орда» в Алматы поручил Глава государства

8 Февраля 2022 13:05
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Навести порядок на рынке «Алтын Орда» в Алматы поручил Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства поручил законодательно регламентировать работу рынков в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Глава государства подчеркнул, что пришло время остановить неэффективное посредничество в торговле.

«Например, жители города Алматы и прилегающих населенных пунктов, где проживает 3 млн человек, в основном приобретают товары народного потребления на рынке «Алтын Орда». Акимам Алматинской области и города Алматы совместно с Правительством предлагаю навести порядок на рынке», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Это место, как отметил Президент РК, стало кормушкой для корыстолюбцев. В этом мы убедились во время январских событий в Алматы.

«Это касается и других регионов. При необходимости к этой работе необходимо привлечь и правоохранительные органы», - добавил Касым-Жомарт Токаев.



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#Президент Казахстана   #Правительство РК   #Алматы   #Экономика   #Заседание Правительства с участием Президента РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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