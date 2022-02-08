Навести порядок на рынке «Алтын Орда» в Алматы поручил Глава государства
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства поручил законодательно регламентировать работу рынков в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Глава государства подчеркнул, что пришло время остановить неэффективное посредничество в торговле.
«Например, жители города Алматы и прилегающих населенных пунктов, где проживает 3 млн человек, в основном приобретают товары народного потребления на рынке «Алтын Орда». Акимам Алматинской области и города Алматы совместно с Правительством предлагаю навести порядок на рынке», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Это место, как отметил Президент РК, стало кормушкой для корыстолюбцев. В этом мы убедились во время январских событий в Алматы.
«Это касается и других регионов. При необходимости к этой работе необходимо привлечь и правоохранительные органы», - добавил Касым-Жомарт Токаев.
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