Наурызбай Карагойшин назначен руководителем управления сельского хозяйства ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Агентством по делам государственной службы РК, распоряжением акима Западно-Казахстанской области на должность руководителя областного управления сельского хозяйства назначен Карагойшин Наурызбай Кадырбаевич. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Карагойшин Наурызбай Кадырбаевич родился в 1960 году в Западно-Казахстанской области. Образование высшее. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности «Зооинжинер».

Трудовую деятельность начал в 1986 году старшим зоотехником совхоза Айдархан Жангалинского района.

Опыт работы: инструктор, заведующий отделом Жангалинского районного комитета; председатель правления, главный зоотехник, директор сельскохозяйственных предприятий Жангалинского района; заместитель акима Жангалинского района; аким Каратобинского, Жанибекского, Жангалинского районов.

С 2021 года по сегодняшний день занимал должность заместителя руководителя управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области.