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Наурыз олицетворяет собой взаимопонимание, милосердие, гармонию, мир и согласие - АНК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ассамблея народа Казахстана поздравила многонациональный народ Казахстана с Наурызом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АНК.
Уважаемые соотечественники!
Поздравляем вас с одним из самых любимых и всенародных праздников – Наурыз мейрамы! Он олицетворяет собой взаимопонимание, милосердие, гармонию, мир и согласие. Вместе с весенним теплом и надеждами способствует духовному очищению.
В этом году мы отмечаем праздник возрождения и обновления природы дома, в кругу своей семьи. Мы еще отчетливее стали осознавать ценность нашего единства, семейного счастья и благополучия близких, свою принадлежность к единой семье народа Казахстана, сопричастность к его делам и ответственность за будущее своей страны.
Только укрепляя и оберегая единство и согласие, проявляя солидарность и заботу об окружающих, мы сохраняем веру в будущее.
Дорогие земляки!
Благодаря общественному согласию любые трудности будут успешно преодолены. Так было и будет всегда. Это доказано нашей историей.
От всего сердца поздравляем вас с праздником — Наурыз мейрамы. Пусть он принесёт вам и вашим близким крепкого здоровья, радость, счастье и добрые надежды! Пусть процветает наш общий дом, наша Родина — Республика Казахстан! Ұлыс оң болсын! Ақ мол болсын! Наурыз мейрамы құтты болсын!
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