Наурыз мейрамы – праздник гармонии природы и человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Наурыз – праздник, пришедший к нам из глубины веков. Считается, что Наурыз мейрамы, празднование которого начинается в день весеннего равноденствия – 21 марта, праздновался еще во времена древнейших царей Персии. Распространено мнение, что праздновать Наурыз начали еще при шахе Джамшеде, а это, примерно, 4-6 век до нашей эры. Некоторые источники говорят о 4-5 тысячелетиях истории Наурыза, передает МИА «Казинформ».

Собственно, название праздника Навруз в переводе с фарси означает «новый день», и это соответствует смыслу праздника – начало Нового года по древнеиранскому календарю. Так или иначе, традиция празднования Наурыза распространилась среди многих тюркских народов, в первую очередь, в Средней Азии, исторически связанной с Персией. Распространение Ислама не помешало сохранить эту традицию ни персам, ни тюркским народам, что говорит о широкой популярности и большой значимости праздника.

Правда, в советское время Наурыз официально не праздновали, возможно, из идеологических соображений, но традиция сохранялась на семейно-бытовом уровне.

Сегодня Наурыз празднуют народы Ближнего Востока, Турции, Ирана, Афганистана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана, Индии, Пакистана и Китая. Отмечают Наурыз и мусульмане на Балканах, в частности, в Боснии и Герцеговине, а также в России.

Следует отметить, что Наурыз, первоначально бывший праздником зороастрийцев (огнепоклонников), уже много веков назад утратил религиозную окраску и стал поистине праздником весеннего обновления и пробуждения природы, праздник воодушевления народа.

Возрождение Наурыз мейрамы в Казахстане началось в конце 1980-х годов, вначале неофициально, благодаря общественным активистам из старшего поколения. Праздник быстро начал обретать популярность, способствуя духовному единению казахстанцев, их обращению к исторически сложившимся ценностям.

Поэтому еще до провозглашения Независимости, 15 марта 1991 года, Президент тогда еще Казахской ССР Нурсултан Назарбаев издал Указ за номером 285. В преамбуле Указа, объявляющего день весеннего равноденствия Днем народного праздника весны - Наурыз мейрамы – говорилось, что праздник учрежден «В целях утверждения общечеловеческих ценностей, укрепления дружбы, братства народов республики, возрождения глубинных народных традиций, а также достижения гармонии природы и человека, его нравственного очищения в духе подлинного гуманизма».

Соответственно, с тех пор, как празднование Наурыза возобновилось, ведется широкая разъяснительная работа по этому поводу, поскольку среди русскоязычного населения Казахстана долгое время бытовало представление о Наурызе, как о мусульманском празднике. Но, как отмечалось выше, Наурыз мейрамы возник еще во времена зороастризма, когда не было ни христианства, ни мусульманства, и утратил всякие признаки религиозного праздника.

Учитывая большую значимость праздника, ЮНЕСКО в 2009 году включила Наурыз в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Празднование и распространение информации о Наурызе поддержала Генеральная Ассамблея ООН в 2010 году, приняв резолюцию под названием «Международный день Навруз». В общей сложности, Наурыз отмечают в настоящее время около 300 миллионов человек.

В 2001 году Наурыз мейрамы был объявлен государственным праздником в Казахстане, а с 2009 года он отмечается три дня подряд.

В соответствии с древней традицией, главное угощение во время Наурыз мейрамы – наурыз-коже, состоящий из 7 ингредиентов, символизирующих 7 элементов жизни. Это вода, мясо, соль, жир, мука, злаки (рис, кукуруза или пшеница) и молоко. В народном представлении они символизируют радость, удачу, мудрость, здоровье, благосостояние, скорость, рост и божественную защиту.

Также традиционно, накануне Наурыза следует возвращать долги, прощать обиды - то есть, оставлять все неприятности в старом году, забывать о плохом.

В дни Наурыз мейрамы люди стараются навещать родственников, друзей, приглашают их к себе в гости.

Содержание Наурыз мейрамы, наряду с сохранением традиционных элементов, постепенно расширяется. Празднование Наурыза в настоящее время насыщено различными национальными развлечениями, соревнованиями и зрелищами, в том числе, концертами с исполнением народных песен и танцев.

В этот раз, в связи с усилением карантинных ограничений из-за увеличения заболеваемости коронавирусной инфекцией, в населенных пунктах, находящихся в «красной зоне», не будут проводиться массовые мероприятия, концерты и представления. Для создания праздничной атмосферы на открытом воздухе в городе будут организованы общественные пространства: красочные фотозоны и декорации, которыми город украшали в предыдущие годы. Это будут в том числе, юрты и зелёные ковры, олицетворяющие цветущие луга.

Также в этом году празднование Наурыз мейрамы будет сопровождаться множеством благотворительных акций под эгидой марафона «Добрых дел». Все неравнодушные граждане смогут принять участие в этих акциях. Кроме того, для интересного времяпровождения в праздничные дни будут проводиться различные онлайн-мероприятия в прямом эфире по телевидению и в соцсетях – концерты, выставки, театрализованные представления, историко-познавательные лекции и конференции.

Напомним, накануне Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз.

«Сердечно поздравляю всех с Наурыз мейрамы! Он олицетворяет собой пробуждение природы, является началом исконного Нового года, символом обновления и стремления к новой жизни. Многовековая традиция празднования Наурыза – показатель глубины миропонимания и исторического самосознания нашего народа. Ежегодно с наступлением весны мы все с нетерпением ждем этот светлый праздник. В прошлом веке не было возможности торжественно отмечать Наурыз мейрамы, но с обретением Независимости эта неотъемлемая часть нашего культурного кода была возрождена. Для укрепления древних традиций Наурыза Елбасы придал ему статус государственного праздника», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Полный текст поздравления Главы государства можно прочитать здесь.