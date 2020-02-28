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Наурыз мейрамы будем праздновать согласно новому формату - Юлия Лагуткина

28 Февраля 2020 15:39
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Наурыз мейрамы будем праздновать согласно новому формату - Юлия Лагуткина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наурыз мейрамы направлен на сохранение национальных ценностей, возрождение традиций и обычаев казахского народа. Такое мнение на пресс-конференции, посвященной новому подходу празднования Наурыз мейрамы выразила член общественного объединения «Общество украинцев «Оберег» города Нур-Султана Юлия Лагуткина , передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан - это наш общий дом, золотая колыбель. В мире и согласии на этой просторной земле проживают представители различных национальностей. Все мы стараемся сохранить наше единство и межэтническое согласие. Мы уважаем язык, традиции и обычаи каждого народа», - сказала Юлия Лагуткина.


В своем выступлении она отметила, что будет праздновать Наурыз мейрамы согласно новому формату.
«Наурыз - это не только праздник казахского народа, это великий праздник народов Центральной Азии. Помню, как в детстве мы отмечали этот праздник вместе с соседями, ходили друг к другу в гости, готовили Наурыз-коже. Самое важное - праздник Наурыз направлен на сохранение национальных ценностей», - добавила она.

Напомним, на пресс-конференции, посвященной новым подходам празднования Наурыз мейрамы руководитель центра «Рухани жаңғыру» при Казахстанском институте общественного развития «Рухани жаңғыру» Жанар Буканова рассказала о том, что Наурыз будут праздновать в течение девяти дней. При этом каждый день будет иметь свое особое название и смысл.


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Ключевые слова: АНК, Дата, Общество,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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