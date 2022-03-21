Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Наурыз масштабно отметили жители Алматинской  области

Автор:  
Еламан Турысбеков
21 Марта 2022, 20:46
Наурыз масштабно отметили жители Алматинской  области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Белоснежные юрты, народные танцы, пение, вкусные угощения: горячие бауырсаки и наурыз-коже. Именно так отметили масштабно после пандемии «Наурыз- 2022» жители Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этот солнечный день разделил радость с жителями города Талдыкоргана аким региона Канат Бозумбаев. Об этом сообщили в

По информации региональной службы коммуникации, в се основные праздничные мероприятия развернулись в парке культуры и отдыха «Жастар». Так, на смотровой площадке у Государственного флага РК размещены аулы, где можно было ознакомиться с различными традициями и обычаями казахского народа.
Также молодежь продемонстрировала свои таланты в исполнении танцевальных вокальных композиций, а также рисовала на тематическую тему. Были проведены спортивные соревнования. Особенно всех удивило поднятие верблюда - Ибрагим Берсанов сумел пройти с верблюдо м на спине, чем вызывал восхищение у зрителей.
Ну а кульминационным моментом стала культурная программа, развернувшаяся на центральной площади парка «Жастар».
В этот день в областном центре, роздано две тысячи литров Наурыз-коже. Помимо этого, проведены различные благотворительные акции.
Многие жители села пришли на площадь в национальных казахских костюмах и не скрывали своей радости, ведь после пандемии это первый масштабный праздник.
«Мы этот день ждали так долго, сегодня я с внуками вышла на площадь, попили наурыз-коже, ознакомились с казахскими традициями и участвовали в соревнованиях», - сказала Алия Каримова.
Ранее сообщалось , что казахстанцы празднуют Наурыз мейрамы.
Казахстанцев с праздником Наурыз поздравил Президент Касым-Жомарт Токаев.

Алматинская область   Наурыз   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной