Наурыз масштабно отметили жители Алматинской  области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Белоснежные юрты, народные танцы, пение, вкусные угощения: горячие бауырсаки и наурыз-коже. Именно так отметили масштабно после пандемии «Наурыз- 2022» жители Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этот солнечный день разделил радость с жителями города Талдыкоргана аким региона Канат Бозумбаев. Об этом сообщили в

По информации региональной службы коммуникации, в се основные праздничные мероприятия развернулись в парке культуры и отдыха «Жастар». Так, на смотровой площадке у Государственного флага РК размещены аулы, где можно было ознакомиться с различными традициями и обычаями казахского народа.

Также молодежь продемонстрировала свои таланты в исполнении танцевальных вокальных композиций, а также рисовала на тематическую тему. Были проведены спортивные соревнования. Особенно всех удивило поднятие верблюда - Ибрагим Берсанов сумел пройти с верблюдо м на спине, чем вызывал восхищение у зрителей.

Ну а кульминационным моментом стала культурная программа, развернувшаяся на центральной площади парка «Жастар».

В этот день в областном центре, роздано две тысячи литров Наурыз-коже. Помимо этого, проведены различные благотворительные акции.

Многие жители села пришли на площадь в национальных казахских костюмах и не скрывали своей радости, ведь после пандемии это первый масштабный праздник.

«Мы этот день ждали так долго, сегодня я с внуками вышла на площадь, попили наурыз-коже, ознакомились с казахскими традициями и участвовали в соревнованиях», - сказала Алия Каримова.

Ранее сообщалось , что казахстанцы празднуют Наурыз мейрамы.