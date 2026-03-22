Наурыз как начало года: традиции, которые соблюдали предки

Сегодня Наурыз является государственным праздником. С 2009 года на Наурыз казахстанцы отдыхают три дня. В ряде регионов праздник неофициально отмечают на протяжении всего месяца. О празднике с тысячелетней историей корреспондент агентства Kazinform побеседовал со специалистами, чтобы узнать о ранее соблюдавшихся обрядах и традициях, которые сегодня постепенно забываются.

Праздник труда и щедрости

По словам кандидата филологических наук, доцента Болата Корганбека, Наурыз сопровождает человечество с древнейших времен, поэтому часть традиций со временем утрачена.

— Раньше в Наурыз сжигали старую одежду и ненужные вещи. Это символизировало избавление от всего плохого и начало новой жизни. В знак обновления женщины шили новую одежду, ткали ковры. Существовала традиция посева зерновых культур, ведь Наурыз — это праздник труда, — отметил он.

Также существовал обычай наполнять все емкости водой.

— Сейчас это объясняют как символ достатка и изобилия. Но, на мой взгляд, смысл глубже. В этот период вода считалась очищенной, обновленной. Есть и другие обряды, о которых многие знают, но почти не выполняют, — добавил ученый.

Одной из главных особенностей праздника было прощение. Люди мирились друг с другом, забывали обиды. В этот день говорили только добрые слова и пожелания, зачастую в поэтической форме. Народ почитал этот день как священный и в то же время опасался его силы. Боялись, что если скажут кому-то плохое слово, оно может сбыться и разрушить судьбу человека.

— Эти традиции нельзя считать полностью утраченными, потому что мы о них знаем. Однако на практике часто проявляем безразличие. Вероятно, из-за непонимания их смысла. Были и запреты в этот праздник, например, нельзя было говорить плохие слова, совершать дурные поступки, отправляться в дальнюю дорогу, — подытожил Болат Корганбек.

Что говорится о Наурызе в исторических источниках

Доктор исторических наук, профессор Максат Алпысбес отметил, что Наурыз отмечается с древнейших времен.

— В китайских летописях говорится, что гунны ежегодно собирали старейшин на большое собрание. Это подтверждает значение выражения «Ұлыстың ұлы күні — Наурыз», то есть великий праздник народа. Это также свидетельствует о глубокой истории Наурыза, — сказал он.

Ученый напомнил, что в XI веке Омар Хайям написал труд «Наурызнама», где описал, как праздник отмечался у тюркских правителей. В частности, в этот день происходил обмен дарами между народом и правителем.

— В средневековом тюркском государстве Сельджуков правителям дарили золото, ячмень, мечи, кольца, луки, стрелы, быстрых коней, соколов. Их значение связано с представлениями гунно-тюркской эпохи о правителе — кагане. Считалось, что правитель, взошедший на престол по воле Тенгри и наделенный его благодатью, обладает возвышенными качествами, — отметил историк.

Поэтому правителю преподносили самые ценные дары: среди драгоценных металлов — золото, среди лошадей — быстрейшего скакуна, среди злаков — самый ценный ячмень, среди хищных птиц — благородного сокола, символ власти — перстень и другие самые дорогие подарки.

— Правитель, в свою очередь, одаривал народ, что укрепляло связь между властью и обществом. В «Наурызнаме» Омара Хаяма описываются такие факты, — подытожил М. Алпысбес.

Алтыбакан — не просто развлечение

По мнению культуролога Серика Ергали, некоторые традиции Наурыза неправильно воспринимаются, в том числе — алтыбакан.

— Советская этнография называла алтыбакан игрой, но у него нет правил, значит, это не игра, а обряд, связанный с весенним равноденствием. Девушка и юноша, качающиеся на алтыбакан, символизируют солнце и луну. Это отражение гармонии во Вселенной. Алтыбакан сохранился в полном виде только у казахов. У кыргызов и хакасов обряд тоже присутствовал, но был забыт. Сейчас его восстанавливают, ориентируясь на казахский опыт, — пояснил культуролог.

Кроме того, в результате исследовательской работы собрано достаточно данных, касающихся национальной кухни казахского народа.

— В казахской кухне существует трехуровневый мир вкусов. Мы восстановили так называемую «науан» — кухонную полку, отражающую этот мир. Трехуровневый мир — это верхний, средний и нижний уровни. Например, казахи называют мясные продукты «қызыл» (красные), молочные — «ақ» (белые), овощи и фрукты — «көк» (зеленые). Этими продуктами наполняют полки «науан» и ставят на стол, а вокруг рассыпают баурсаки. Баурсаки никогда не ограничивались тарелкой на казахском столе, потому что они символизируют солнечный свет, сияние, — говорит С. Ергали.

Как «открыть родник»

По словам писателя, члена Союза писателей Казахстана Жади Шакенулы, один из обрядов, совершаемых на Наурыз, который сейчас встречается редко, называется «Бұлақтың көзін аш» — «Открой родник».

— Если воспринимать этот обряд буквально, конечно, речь идет о том, чтобы открыть родник и выпустить воду. Однако основной смысл традиции связан с пробуждением сознания, жизненного пути и нравственных начал, и многие до сих пор не до конца понимают это. Этот обряд на Наурыз демонстрирует будущему поколению нашу мудрость и содержит глубокий философский смысл, — отмечает писатель.

Обряд включает в себя такие знания, как посадка деревьев в великий день, забота об окружающей среде, наставления для молодого поколения. Также, как вода из родника течет в озеро, море и далее в океан, этот обряд передает ценности Наурыза будущим поколениям.

Духовный мир казахского народа всегда был связан с природой. Например, праздник Наурыз отмечался еще в эпоху древних тюрков. Тюрки проводили этот праздник в соответствии со своим мировоззрением.

— Приведу самый простой пример: в то время существовала традиция носить обувь без каблука, с мягкой кожаной подошвой и без железных вставок. Зачем это? Если надеть жесткую обувь при езде на коне, можно повредить спину лошади, при ходьбе по земле — травмировать траву и почву. Поэтому старались не рвать траву, не разрушать природу. Это показывает, что мы — единое целое с природой, — подытожил писатель.

