РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:00, 22 Март 2026 | GMT +5

    Наурыз как начало года: традиции, которые соблюдали предки

    Наурыз — весенний праздник тюркских и персидских народов, а также Новый год для стран Центральной Азии. В советский период праздник считался религиозным и на протяжении десятилетий находился под запретом. В последний раз официально его отмечали в 1926 году, после чего он долгое время сохранялся лишь в народных традициях. В Казахстане праздник был официально возрожден в 1990-е годы, передает агентство Kazinform.

    Наурыз как начало года: традиции, которые соблюдали предки
    Коллаж: Kazinform

    Сегодня Наурыз является государственным праздником. С 2009 года на Наурыз казахстанцы отдыхают три дня. В ряде регионов праздник неофициально отмечают на протяжении всего месяца. О празднике с тысячелетней историей корреспондент агентства Kazinform побеседовал со специалистами, чтобы узнать о ранее соблюдавшихся обрядах и традициях, которые сегодня постепенно забываются.

    Праздник труда и щедрости

    По словам кандидата филологических наук, доцента Болата Корганбека, Наурыз сопровождает человечество с древнейших времен, поэтому часть традиций со временем утрачена.

    — Раньше в Наурыз сжигали старую одежду и ненужные вещи. Это символизировало избавление от всего плохого и начало новой жизни. В знак обновления женщины шили новую одежду, ткали ковры. Существовала традиция посева зерновых культур, ведь Наурыз — это праздник труда, — отметил он.

    Болат Корганбек
    Фото: из личного архива Болата Корганбека

    Также существовал обычай наполнять все емкости водой.

    — Сейчас это объясняют как символ достатка и изобилия. Но, на мой взгляд, смысл глубже. В этот период вода считалась очищенной, обновленной. Есть и другие обряды, о которых многие знают, но почти не выполняют, — добавил ученый.

    Одной из главных особенностей праздника было прощение. Люди мирились друг с другом, забывали обиды. В этот день говорили только добрые слова и пожелания, зачастую в поэтической форме. Народ почитал этот день как священный и в то же время опасался его силы. Боялись, что если скажут кому-то плохое слово, оно может сбыться и разрушить судьбу человека.

    — Эти традиции нельзя считать полностью утраченными, потому что мы о них знаем. Однако на практике часто проявляем безразличие. Вероятно, из-за непонимания их смысла. Были и запреты в этот праздник, например, нельзя было говорить плохие слова, совершать дурные поступки, отправляться в дальнюю дорогу, — подытожил Болат Корганбек.

    Что говорится о Наурызе в исторических источниках

    Доктор исторических наук, профессор Максат Алпысбес отметил, что Наурыз отмечается с древнейших времен.

    — В китайских летописях говорится, что гунны ежегодно собирали старейшин на большое собрание. Это подтверждает значение выражения «Ұлыстың ұлы күні — Наурыз», то есть великий праздник народа. Это также свидетельствует о глубокой истории Наурыза, — сказал он.

    Ученый напомнил, что в XI веке Омар Хайям написал труд «Наурызнама», где описал, как праздник отмечался у тюркских правителей. В частности, в этот день происходил обмен дарами между народом и правителем.

    Максат Алпысбес
    Фото: из личного архива Максата Алпысбеса

    — В средневековом тюркском государстве Сельджуков правителям дарили золото, ячмень, мечи, кольца, луки, стрелы, быстрых коней, соколов. Их значение связано с представлениями гунно-тюркской эпохи о правителе — кагане. Считалось, что правитель, взошедший на престол по воле Тенгри и наделенный его благодатью, обладает возвышенными качествами, — отметил историк.

    Поэтому правителю преподносили самые ценные дары: среди драгоценных металлов — золото, среди лошадей — быстрейшего скакуна, среди злаков — самый ценный ячмень, среди хищных птиц — благородного сокола, символ власти — перстень и другие самые дорогие подарки.

    — Правитель, в свою очередь, одаривал народ, что укрепляло связь между властью и обществом. В «Наурызнаме» Омара Хаяма описываются такие факты, — подытожил М. Алпысбес.

    Алтыбакан — не просто развлечение

    По мнению культуролога Серика Ергали, некоторые традиции Наурыза неправильно воспринимаются, в том числе — алтыбакан.

    — Советская этнография называла алтыбакан игрой, но у него нет правил, значит, это не игра, а обряд, связанный с весенним равноденствием. Девушка и юноша, качающиеся на алтыбакан, символизируют солнце и луну. Это отражение гармонии во Вселенной. Алтыбакан сохранился в полном виде только у казахов. У кыргызов и хакасов обряд тоже присутствовал, но был забыт. Сейчас его восстанавливают, ориентируясь на казахский опыт, — пояснил культуролог.

    Серик Ергали
    Фото: из личного архива Серика Ергали

    Кроме того, в результате исследовательской работы собрано достаточно данных, касающихся национальной кухни казахского народа.

    — В казахской кухне существует трехуровневый мир вкусов. Мы восстановили так называемую «науан» — кухонную полку, отражающую этот мир. Трехуровневый мир — это верхний, средний и нижний уровни. Например, казахи называют мясные продукты «қызыл» (красные), молочные — «ақ» (белые), овощи и фрукты — «көк» (зеленые). Этими продуктами наполняют полки «науан» и ставят на стол, а вокруг рассыпают баурсаки. Баурсаки никогда не ограничивались тарелкой на казахском столе, потому что они символизируют солнечный свет, сияние, — говорит С. Ергали.

    Как «открыть родник»

    По словам писателя, члена Союза писателей Казахстана Жади Шакенулы, один из обрядов, совершаемых на Наурыз, который сейчас встречается редко, называется «Бұлақтың көзін аш» — «Открой родник».

    — Если воспринимать этот обряд буквально, конечно, речь идет о том, чтобы открыть родник и выпустить воду. Однако основной смысл традиции связан с пробуждением сознания, жизненного пути и нравственных начал, и многие до сих пор не до конца понимают это. Этот обряд на Наурыз демонстрирует будущему поколению нашу мудрость и содержит глубокий философский смысл, — отмечает писатель.

    Жади Шакенулы
    Фото: из личного архива Жади Шакенулы

    Обряд включает в себя такие знания, как посадка деревьев в великий день, забота об окружающей среде, наставления для молодого поколения. Также, как вода из родника течет в озеро, море и далее в океан, этот обряд передает ценности Наурыза будущим поколениям.

    Духовный мир казахского народа всегда был связан с природой. Например, праздник Наурыз отмечался еще в эпоху древних тюрков. Тюрки проводили этот праздник в соответствии со своим мировоззрением.

    — Приведу самый простой пример: в то время существовала традиция носить обувь без каблука, с мягкой кожаной подошвой и без железных вставок. Зачем это? Если надеть жесткую обувь при езде на коне, можно повредить спину лошади, при ходьбе по земле — травмировать траву и почву. Поэтому старались не рвать траву, не разрушать природу. Это показывает, что мы — единое целое с природой, — подытожил писатель.

    Ранее мы рассказывали, как казахи в Монголии отмечают праздник Наурыз.

    Теги:
    Праздник Наурыз История Казахстана Национальные традиции
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают