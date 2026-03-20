Наурыз дәу болсын: как Yandex Qazaqstan интерпретировал масштаб главного весеннего праздника

В слогане намеренно растянуто слово «дәу» — так команда передала ощущение масштаба и изобилия, которое ассоциируется с праздником. Это демонстрация идеи через визуальный и звуковой прием: в Наурыз всего становится больше — тепла, встреч, угощений и поездок.

Идея раскрывается в креативе кампании: привычные вещи становятся больше — длиннее, шире, щедрее. Например, телевизор «вытягивается» в Кинопоиске, дастархан становится больше, поездки на такси осуществляются в лимузинах, а музыка — в бесконечный плейлист для дороги.

Важно отметить, что слоган «Наурыз дәәәәәу болсын» — это не перевод с другого языка и не адаптация готовой идеи, а изначально созданная на казахском языке креативная концепция. Авторы сознательно работали с казахским языком как с живой средой, в которой допустимы выразительные приемы и новые формы.

В рамках Наурыза пользователи могут воспользоваться праздничными большими предложениями:

Яндекс Еда — скидки до 40% на заказы, а для подписчиков Плюса — до 50% (с 20 марта по 30 апреля);

Яндекс Лавка — увеличенные порции на традиционные блюда (баурсаки, манты, плов), а также специальные бонусы для подписчиков Плюса: до 7000 баллов при покупке станции Мини 3 в Лавке (20-25 марта)

— увеличенные порции на традиционные блюда (баурсаки, манты, плов), а также специальные бонусы для подписчиков Плюса: до 7000 баллов при покупке станции Мини 3 в Лавке (20-25 марта) Яндекс Доставка — скидка 20% для новых пользователей по промокоду DAAAU (10-27 марта) и до 25% на первую доставку (20-27 марта);

Яндекс Плюс — 2000 баллов новым пользователями (10-31 марта);

— 2000 баллов новым пользователями (10-31 марта); Яндекс Go (такси) — до 10% кешбэка на поездки;

Межгород — до 35% на первые три поездки;

— до 35% на первые три поездки; Самокаты — неделя бесплатных стартов по промокоду DAAAU (20-27 марта);

Афиша — кешбэк баллами Плюса 30% на события (20-27 марта);

— кешбэк баллами Плюса 30% на события (20-27 марта); Заправки — кешбэк баллами Плюса 3% (до 31 апреля);

Бери Заряд — скидка 50% на первую аренду;

— скидка 50% на первую аренду; Аренда авто — скидка 10% по промокоду DAAAU;

Алиса / Яндекс Store — скидка 12% по промокоду DAAAU на сайте фирменного магазина yandexstore.kz

Отдельные предложения также доступны для подписчиков Яндекс Плюса — с увеличенными скидками, бонусами и дополнительными механиками.

Кампания «Наурыз дәәәәәу болсын» — это стремление передать главное ощущение праздника: когда привычные вещи становятся больше, а поводы для радости — заметнее.