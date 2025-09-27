Наука вновь становится драйвером развития Казахстана — Ахылбек Куришбаев

Стратегические задачи, поставленные лидером Казахстана, – от развития атомной энергетики до тотальной цифровизации – возлагают огромную ответственность на научное сообщество страны. О том, как ученые воспринимают эти инициативы, какова новая роль Национальной академии наук и почему возрождение престижа науки стало залогом будущего Казахстана, мы беседуем с Президентом Национальной академии наук Республики Казахстан Ахылбеком Куришбаевым.

– Ахылбек Кажигулович, на заседании Совета Глава государства заявил, что «место любой страны в мире определяется уровнем развития науки». Как научное сообщество и Академия наук, получившая новый высокий статус по инициативе Президента, воспринимают этот сигнал?

– Для всего научного сообщества Казахстана это исторический момент. Слова Касым-Жомарта Кемелевича – это не просто декларация, а подтверждение того, что наука возвращается на свое законное место в системе государственных приоритетов. Глава государства очень точно определил суть современной эпохи: идет глобальная «конкуренция за обладание передовыми технологиями», и отстать в этой гонке – значит поставить под угрозу будущее нации. Мы видим, что за этими словами стоит глубокое понимание ситуации и конкретные действия. Инициированные лидером Казахстана реформы изменили саму архитектуру управления наукой. Принятие нового Закона «О науке и технологической политике» и, конечно, укрепление статуса Национальной академии наук – все это создает прочную правовую и институциональную основу для развития.

– Авторитет Национальной академии наук значительно укрепился. Какова сегодня ее роль в реализации стратегических задач, особенно в свете таких мегапроектов, как развитие «чистой» энергетики, инициированных Главой государства?

– Президент Токаев вернул Академии ее историческую миссию – быть высшим научным штабом страны. Наша задача – обеспечить качественную научную экспертизу для всех ключевых государственных решений. В соответствии с поручением Главы государства, мы провели масштабный форсайт-анализ, чтобы определить действительно приоритетные направления исследований, востребованные экономикой.

Энергетика – яркий тому пример. В ответ на стратегическое видение Президента по обеспечению энергетической безопасности, Академия наук выделила ключевые направления: от малых модульных реакторов (SMR) и управляемого термоядерного синтеза до производства «зеленого» водорода. Для реализации этих задач мы инициируем создание Консорциума ядерных инноваций Казахстана (KNIC). Это прямой ответ на призыв Касым-Жомарта Кемелевича к концентрации усилий на прорывных направлениях, способных обеспечить технологический суверенитет страны.

– Одной из ключевых проблем, озвученных на Совете, является дефицит квалифицированных инженеров и ученых. Как Академия наук участвует в решении этой задачи, поставленной Президентом?

– Глава государства абсолютно точно диагностировал проблему: без сильных кадров технологический рывок невозможен. Он отметил, что долю докторов наук «нужно срочно исправлять». Академия наук напрямую вовлечена в решение этой задачи в рамках реализации поручений Президента.

Во-первых, мы активно участвуем в формировании государственного заказа на подготовку научных кадров. Во-вторых, мы работаем над повышением престижа профессии ученого, и здесь личная поддержка Касым-Жомарта Кемелевича имеет решающее значение. Увеличение доплат за ученые степени, предоставление жилья молодым ученым – все это конкретные шаги, инициированные им.

В-третьих, Академия наук должна стать центром притяжения для талантов. Как было отмечено на Совете, необходимо «активизировать международное партнерство». Следуя этому поручению, мы уже расширяем связи, на сегодняшний день в НАН РК функционируют Казахстанско-Китайский центр науки и трансфера технологий, Казахстанско-Немецкий центр научно-исследовательского сотрудничества, Казахстанско-Российский центр передовых технологий в агропромышленном комплексе и на стадии создания Казахстанско-Корейский центр (KISTI) в области форсайтных исследований науки и технологий. Образованность нации и сильный научный потенциал – это неделимые понятия в стратегии Президента.

В-четвёртых, Академией подготовлена аналитическая записка по повышению качества и эффективности подготовки научных кадров. Предложены 14 мер, включая гранты исследовательским ВУЗам на оборудование, увеличение стоимость грантов на докторантуру и магистратуру, максимального срока обучения с 3 до 4 лет, альтернативные варианты выхода на защиту докторантам по социальным и гуманитарным наукам без статей в международных журналах.

– Глава государства уделил большое внимание просветительской миссии ученых, их ответственности за формирование общественного мнения и борьбу с дезинформацией.

– Президент затронул важнейший аспект нашей работы. В современном мире ученый не может замыкаться в своей лаборатории. Его долг – нести знания в общество. Он справедливо сказал, что «ученым не пристало отмалчиваться», особенно когда речь идет о темах, вокруг которых много мифов. Это в полной мере касается и атомной энергетики, и аграрных технологий. Академия наук видит свою задачу в том, чтобы стать главным источником объективной информации для граждан, реализуя таким образом установку Президента на построение открытого диалога с обществом. Как подчеркнул Касым-Жомарт Кемелевич, «стабильность в стране – важнейший приоритет», а доверие к науке – неотъемлемая часть этой стабильности.

– В своем выступлении лидер Казахстана говорил о необходимости бережного отношения к историческим ценностям, упомянув имя академика Сатпаева. Насколько важна преемственность в науке?

– Это имеет колоссальное значение. Упомянув имя Каныша Имантаевича Сатпаева, первого президента нашей Академии, Глава государства подчеркнул, что современная казахстанская наука стоит на плечах гигантов. Бережное отношение к историческим и нравственным ценностям – это не только о культуре, это и о науке тоже. Мы должны помнить и чтить наших великих предшественников. Инициативы Касым-Жомарта Токаева по поддержке науки – это, по сути, продолжение дела, начатого великими умами прошлого. Наша задача в Академии наук – сохранить эту связь поколений и обеспечить, чтобы казахстанская наука и в XXI веке достойно служила процветанию нашей Родины, реализуя стратегический курс, заданный Президентом.