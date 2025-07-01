Наука на службе закона - Гульнар Шушикова о миссии Академии при Генпрокуратуре РК

— Как известно, в апреле текущего года Правительством утверждена Концепция по продвижению в обществе идеологии закона и порядка. Расскажите, какая роль отведена Академии в реализации программного документа?

— Глава государства в своем прошлогоднем Послании народу Казахстана подчеркнул, что за последние пять лет реализованы масштабные реформы. Фундаментальные изменения происходят и в общественном сознании, повышается уровень правовой культуры граждан, в обществе формируются новые модели поведения, утверждаются новые ценности. В этом контексте усиливается роль правозащитных органов и организаций, в том числе прокуратуры.

К примеру, в ноябре 2022 года был принят Конституционный закон «О прокуратуре», определяющий новые возможности для граждан по восстановлению нарушенных прав и предупреждению таких нарушений.

Концепция по продвижению в обществе идеологии закона и порядка предусматривает дальнейшую трансформацию правоохранительных органов от репрессивно-карательной риторики к партнерской. И немаловажную роль в ней играет наша Академия.

Приведу один лишь факт. Признанием авторитета в международном образовательном пространстве стало присвоение Решениями Совета Министров иностранных дел СНГ вузу статуса базовой организации образования СНГ по двум направлениям. Это переподготовка и повышение квалификации прокурорско-следственных сотрудников, а также работников органов налоговых (финансовых) расследований.

Сейчас на Академию возложены четыре основные задачи:

— повышение профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов;

— координация и проведение межведомственных научных исследований в сфере правоохранительной деятельности;

— реализация программ послевузовского образования;

— первоначальная профессиональная подготовка лиц, поступающих на службу в органы прокуратуры и службу экономических расследований.

Что касается возглавляемого мной Института, хочу отметить, что нами обеспечивается научное сопровождение деятельности правоохранительных органов, а также координация межведомственных исследований в этой сфере.

Иными словами, мы обеспечиваем научное обоснование концептуальных решений по актуальным проблемам правоохранительной деятельности, в том числе межведомственного характера.

— Гульнар Карбаевна, какой вклад в реализацию реформ вносят ученые Академии?

— За это время Институтом изучено свыше 150 различных тем, актуальных для правоохранительной системы страны.

Научные исследования проводились по таким ключевым вопросам, как защита бизнеса, разграничение коррупционных преступлений от управленческих ошибок, соблюдение конституционных прав граждан в уголовном и административном процессе, противодействие пыткам, рейдерству, коррупции, финансовым пирамидам, массовым беспорядкам и многие другие. По всем ним вносились научно обоснованные и практические рекомендации.

В текущем году нами изучаются причины наркотизации молодежи, детерминанты повторной преступности, проблемные вопросы возврата активов вне рамок уголовного процесса и другие.

Завершается межгосударственное исследование по применению информационных технологий в органах прокуратуры стран СНГ.

Все темы исследований либо вытекают из поручений Главы государства, в том числе заложенных в стратегических документах, либо инициируются нами и правоохранительными органами, исходя из потребностей практики.

— Каких результатов удалось добиться по результатам исследования по вопросам массовых беспорядков и противодействия пыткам?

— Известные события выявили целый пласт проблемных вопросов, с которыми столкнулись правоохранители. Для их преодоления в 2023 году в тесном сотрудничестве с МВД и Генпрокуратурой мы провели такое исследование.

В нем впервые на постсоветском пространстве вопрос противодействия пыткам изучен с позиции организационных и кадровых аспектов. Тщательно проанализирована работа кадровых, психологических служб правоохранительных органов с личным составом.

Подготовленные методические рекомендации презентованы в МВД и направлены во все правоохранительные органы, а имеющиеся недостатки устранены на уровне подзаконных актов.

— Вы упомянули о дальнейшей трансформации правоохранительных органов от репрессивно-карательной риторики к партнерской, в том числе за счет реформы кадровой политики. Какие исследования проводились в этом направлении?

— В прошлом году Указом Главы государства утверждена Концепция развития государственной службы на 2024–2029 годы.

Одной из действенных мер по повышению эффективности государственной службы в документе обозначено внедрение института «безупречной репутации».

Понимая важность для государства реформирования этой сферы, приведения ее в соответствие с лучшими мировыми стандартами, в рамках своего исследования Академией уже предложено научно обоснованное определение этого понятия, четкие критерии и методика расчета соответствия им.

Наши предложения направлены в Агентство по государственной службе и сейчас прорабатываются в рамках рабочей группы. Предложенные нами подходы применимы и к сотрудникам правоохранительных органов.

— Но, согласитесь, Гульнар Карбаевна, всегда существует некий разрыв между наукой и практикой. Как на деле решается проблема разрыва между теоретическими разработками и реальными потребностями?

— В целях наиболее полного понимания потребностей заинтересованных госорганов в текущем году мы провели ряд двусторонних встреч. Подписали четыре меморандума о взаимодействии в области научно-исследовательской деятельности, ее координации и мониторинга с агентствами по финмониторингу, по противодействию коррупции, МЧС и Казахстанской ассоциацией сохранения биоразнообразия.

Для их дальнейшей эффективной реализации на сегодня утверждены планы совместных мероприятий, основанных на современных трендах и реальных потребностях правоохранительных органов.

Кроме того, научные сотрудники задействованы в работе различных межведомственных рабочих групп.

На сегодня представители нашего Института состоят в таких группах, образованных на уровне Администрации Президента, Правительства и Генпрокуратуры. Ими рассматриваются самые актуальные вопросы правоприменительной практики.

— Как Вы отметили, результаты научных трудов активно внедряются в практическую и нормотворческую деятельность. Охватывается ли научным направлением образовательная сфера, в том числе в части повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов?

— Безусловно. На сегодняшний день усилия Института сосредоточены на долгосрочной интеграции научных знаний путем подготовки материалов учебно-практического характера. Их особенность заключается в том, что они направлены на преодоление дисбаланса большинства учебников и пособий, акцентирующих внимание преимущественно на теоретических аспектах без должной проработки вопросов по формированию практических навыков.

Учебно-практические пособия Академии разработаны с целью интеграции теоретических положений с реальными практическими вопросами, ситуационными задачами, примерами из профессиональной практики, что обеспечивает не только усвоение учебного материала, но и развитие навыков его применения в реальных условиях. Пособия могут быть использованы как в рамках учебного процесса, так и для самостоятельной подготовки, повышения квалификации специалистов и практического освоения ключевых элементов профессиональной деятельности.

В настоящее время издано шесть научных трудов. Все они направлены в государственные, правоохранительные и учебные заведения.

К примеру, учебное пособие «Доказывание по уголовным делам о возврате активов» отвечает всем современным трендам и в структуре содержит такие элементы, как кейсы контрольных вопросов, тестовые задачи, практические задания, деловые игры и кроссворды.

В целом, вся работа Института направлена на выработку научно обоснованных правовых позиций в правоохранительной деятельности, которые в последующем внедряются в практическую деятельность правоохранительных органов в виде рекомендаций, инструкций, правил и т. д.,

учебно-методическую деятельность при подготовке и повышении квалификации сотрудников правоохранительных органов, а также в нормотворческую деятельность в рамках совершенствования действующего законодательства.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенной коллегии правоохранительных органов, заявил, что лля построения Справедливого и Безопасного Казахстана необходимо утвердить верховенство Закона и Порядка как твердую основу обеспечения интересов, прав и свобод всех граждан.