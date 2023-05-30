Наука и высшее образование в Казахстане динамично развиваются – Лязат Нуркатова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В настоящее время высшее образование в Казахстане находится на стадии динамичного развития, что продиктовано запросами научно-технологического прогресса. В последние годы в республике предпринимаются глобальные меры по его модернизации и реформированию, от внедрения самых передовых методов обучения, развития современной инфраструктуры до всемерной поддержки студентов, передает МИА «Казинформ».

Высшее образование должно быть более доступным. Как отмечает член правления-проректор по социально-культурному развитию · НАО «Евразийский национальный университет им.Л.Н. Гумилева» Лязат Нуркатова, в прошлом году были обновлены 71% образовательных программ казахстанских высших учебных заведений.

«В Послании народу Казахстана Президент РК подчеркнул, что необходимо продолжать реформы в сфере высшего образования. Признавая факт, что по мере повышения качества отечественных вузов будет возрастать и стоимость обучения в них, государство будет выделять образовательные гранты, дифференцированные по размеру – от 30 до 100% - в зависимости от результатов ЕНТ и иных показателей. Предусмотрено и предоставление льготных кредитов на обучение под 2-3% годовых», – говорит Л.Нуркатова.

Эксперт также напомнила, что, кроме обновления учебных вузовских программ, в 2022 году 2 вуза обрели статус исследовательских, на 19% увеличено количество образовательных грантов, стипендии студентов выросли в 2 раза. Отмечается и улучшение международного академического сотрудничества, новое отраслевое Министерство провело сложную работу по открытию 4 филиалов зарубежных вузов. До 2029 планируется, что к этим четырем новым прибавятся еще девять филиалов. В 2022 году на 70% увеличено финансирование науки, численность ученых и исследователей выросла в 1,5 раза. Зарплата ведущих ученых включена в базовое финансирование. Введено прямое полное финансирование 11 научно-исследовательских институтов.

«Помимо открытия зарубежных филиалов вузов Казахстан приложил усилия для развития региональной образовательной кооперации. В результате проведенной работы было подписано соглашение о создании Альянса Центрально-Азиатского пространства в высшем образовании, что само по себе стало ознаменованием начала нового и качественно другого этапа академического сотрудничества между странами региона», – отмечает эксперт.

По ее словам, в 2023 году предусмотрено поэтапное увеличение финансирования прикладной науки, в том числе за счет софинансирования научных исследований бизнесом. Будут развиваться специализированные инжиниринговые центры, научно-технологические парки при ведущих вузах и крупных предприятиях. В текущем году будет разработан новый Закон «О науке и технологической политике», предусматривающий нормы по повышению экономического эффекта научных исследований, разработке и трансферу новых технологий.

«В конце марта этого года постановлением Правительства РК была утверждена Концепция развития высшего образования и науки на 2023-2029 годы. В Концепции четко отражены приоритеты дальнейшего развития сферы на среднесрочную перспективу», – сообщила Л.Нуркатова.

Особое внимание со стороны государства будет уделено таким вопросам, как: доступность высшего и послевузовского образования; опережающее кадровое обеспечение; развитие инфраструктуры и цифровой архитектуры высшего образования; интернационализация высшего и послевузовского образования. Также большое значение придается третьей миссии университета – его вклад в развитие общества. Важными являются и вопросы развития обучения в течение всей жизни, развития системы непрерывного образования и признания результатов неформального обучения. Также будет развиваться система сертификация, расширяться охват населения неформальным образованием, и будут повышаться цифровые компетенции граждан.

«Тогда же была утверждена Дорожная карта по развитию инклюзивного образования. Это предполагает также создание безбарьерной образовательной среды. Не только подготовку кадров для работы с молодыми, одаренными людьми с инвалидность. Это доступная среда, специальные образовательные программы. Это полностью адаптированные общежития для инвалидов-колясочников, с проблемами опорно-двигательного аппарата, с ограниченными возможностями по зрению. Это такая многоплановая работа по созданию доступной научно-образовательной среды для лиц с инвалидностью», – отметила Л.Нуркатова.

На сегодня в стране принят Социальный кодекс, который вводится с 1 июля года, несомненно будет использован в работе по взаимодействию с обучающимися с особыми образовательными потребностями и создании социальной инфраструктуры в вузах. Дорожная карта министерства по развитию инклюзивного образования предполагает создание безбарьерной среды в современных студенческих домах и общежитиях.

«Для решения этой проблемы Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев призвал активно внедрять механизм государственно-частного партнерства между вузами и строительными компаниями. Более того, наличие общежитий должно быть одним из критериев доступа частных вузов к государственному финансированию. Важным является также вопрос по субсидированию затрат на проживание для отдельных социально уязвимых категорий студентов. Так, согласно официальной информации акимата, в столице открыт проектный офис по строительству студенческих общежитий. Основная задача фронт-офиса заключается в создании благоприятных условий для реализации госпрограммы по строительству общежитий и обеспечение жильем студентов, предоставление юридической, консультационной и экспертной поддержки вузам и потенциальным инвесторам», – сказала эксперт.